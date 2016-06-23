Yargıtay ve Danıştay üyelerinin görevine son veren yasayla bütün YSK üyeleri gönderilecek

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak olan Yargıtay ve Danıştay'ta köklü değişiklikler öngören yasa tasarısından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da doğrudan etkilenecek. Tasarıyla, 6’sı Yargıtay, 5’i Danıştay genel kurulları tarafından seçilen YSK üyelerinin üyeliği düşecek.Yargıtay ve Danıştay, YSK’ye yeniden 6 asıl, 4 yedek üye seçecek.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, böylece YSK da iktidarın lehine kurgulanacağı belitiliyor. YSK’da oluşacak yeni dengenin, seçimlerin kaderini doğrudan ilgilendireceği iddia edildi. Çünkü YSK; seçimlerin başlamasından bitimine kadar; seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama yetkisine sahip. Başkan Sadi Güven ise anayasada yer alan güvence sayesinde görevine devam edecek.