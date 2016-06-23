Kulis: MİT'in 'tasfiye listesi' hazır; yargı paketi yasalaşmadan gönderilecek isimler belirlendi

Yargıtay ve Danıştay’ın üye sayısının yarı yarıya indirilmesini öngören tasarı TBMM’de yasalaşmadan “tasfiye edilecekler” listesinin şimdiden Adalet Bakanlığı’nda hazırladığı iddia edildi. MİT tarafından, yasanın Meclis'ten geçmesi halinde yeniden seçilemeyecek Yargıtay’dan 176, Danıştay’dan 60 üyenin bulunuduğu listenin hazırladığı belirtildi.

Önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak olan yüksek yargı tasarısıyla Yargıtay’ın üye sayısı 516’dan 300’e Danıştay’ınki ise 195’ten 116’ya düşecek. Şu anda Yargıtay’ın 476, Danıştay’ın ise 176 üyesi var. Yani, Yargıtay’da 176, Danıştay’da ise 60 üye yeniden seçilemeyecek ve illerde düz hâkim ve savcı olarak görevlendirilecek.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, bu kapsamda Adalet Bakanlığı’nda “gidecekler”, “yeniden atanacaklar” listesinin hazırlandığı ortaya çıktı. Özellikle Yargıtay ve Danıştay’da cemaate yakın olduğu öne sürülen üyelerin listesi hazırlanırken MİT’ten de destek alındığı belirtildi. Yargıtay’da 138, Danıştay’da ise 50 üye cemaate yakın olduğu gerekçesiyle tekrar seçilemeyecek.

Milliyetçilerle ittifak

38 ismin de sosyal demokratlardan seçildiği dile getirildi. Yargıtay’da sosyal demokrat üyelerin 140 civarında olmasının hükümette rahatsızlık yarattığı belirtildi. Çünkü, Yargıtay’da karar almak için salt çoğunluk 151 olacak. Bu tasfiye gerçekleşirse, demokratların olası kararlarda öne çıkması engellenecek. Sayıları 40-50 gibi ifade edilen milliyetçilere ise dokunulmayacak. Böylece Yargıtay’da örtülü bir milliyetçi ve muhafazakâr ittifakı kurulacak.

Danıştay’da da yaklaşık 50 kişinin cemaatçi kontenjanından tasfiye edileceği, geriye kalan 10 kişinin de yine sosyal demokrat olacağı belirtildi. Bu süreç sonunda hükümet, Yargıtay’da krize dönen bazı daire başkanlıkları ve Yüksek Seçim Kurulu üyeliği seçiminlerini istediği gibi sonuçlandıracak ve sosyal demokratlar oyun dışı kaldığı için kadro pastası ikiye bölünecek.

YSK’da köklü değişiklik

Tasarıdan Yüksek Seçim Kurulu da doğrudan etkilenecek. Tasarıyla, 6’sı Yargıtay, 5’i Danıştay genel kurulları tarafından seçilen YSK üyelerinin üyeliği düşecek. Yargıtay ve Danıştay, YSK’ye yeniden 6 asıl, 4 yedek üye seçecek. Böylece YSK de iktidarın lehine kurgulanacak. YSK’de oluşacak yeni denge, seçimlerin kaderini doğrudan ilgilendirecek. Çünkü YSK; seçimlerin başlamasından bitimine kadar; seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama yetkisine sahip. Başkan Sadi Güven ise anayasada yer alan güvence sayesinde görevine devam edecek.