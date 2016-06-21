Adalet Bakanı Bozdağ: Yargı paketi Meclis tatile girmeden yasalaşacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hükümetin geçen hafta Meclis’e sevk ettiği ve geçen cuma günü de Adalet Komisyonu’nda hızla geçirilen "yüksek yargıda tasfiye" olarak yorumlanan yargı paketinin erteleneceği yolundaki iddiayı yalanladı. "Görüşmelerin ertelenmesi söz konusu değil" diyen Bozdağ, "Yargı paketi Meclis tatile girmeden yasalaşacak" dedi.

Bozdağ, AKP Grup Toplantısı için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Danıştay Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Tasarısı'na ilişkin Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Bozdağ, herkesin bir değerlendirmesi, eleştirisi olabileceğini bildirdi.

Tasarınının TBMM Adalet Komisyonunda görüşülerek, kabul edildiğini anımsatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Genel Kurul aşaması kaldı. Genel Kurulda da görüşmeler yapıldıktan, kabul edildikten sonra yasa yürürlüğe girecek. Yargıda belirsizlik oluşması doğru değil. 'Ne olacak' şeklinde bir soruyla Yargıtay ve Danıştayın uzun süre beklemesi doğru olmaz. Durumun netleşmesi gerekir onun için de yasanın süratle çıkmasında fayda var. Bu belirsizliği geleceğe taşımak yargıya zarar verir. Bu belirsizliği ortadan kaldırmak gerekir."