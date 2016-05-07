Yeni yargı paketi ile Yargıtay ve Danıştay'da 711 üyenin görevi sona erecek

Yargtay ve Danıştay'ı tümüyle yeniden dizayn edecek yargı paketinin hazır olduğu ve yasaya konulacak geçici maddeyle, 516 Yargıtay ve 195 Danıştay üyesinin tamamına yakınının görevinin sona ereceği belirtildi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır, Yargıtay ve Danıştay’ı yeniden dizayn edecek yargı paketini açıklayacağını duyurdu. Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı yasa taslağı, yüksek yargıda taşları yerinden oynatacak. Taslak, iki kurumun tümüyle yeniden yapılandırılmasını öngörüyor.

İş yükü hafifleyecek

İlk derece mahkemeleri ile Yargıtay ve Danıştay arasında konumlanan istinaf mahkemeleri, 20 Temmuz’da Türk yargısındaki yerini alacak. Hukuk davalarının yüzde 89’u, ceza davalarının yüzde 91’i, idari davaların yüzde 80’i bu mahkemelerde sonuçlandırılacak. Bu davaların önemli bir kısmı Yargıtay ve Danıştay’a gitmeksizin kesinleşecek. İstinaflar, hukuka uygun bulmadığı mahkeme kararlarını kaldıracak ve yargılamayı yenileyebilecek. İş yükü büyük oranda hafifleyecek olan Yargıtay ve Danıştay, birer içtihat mahkemesine dönüştürülecek.

Düzenleme, Yargıtay (516) ve Danıştay’da (195) halen görev yapan 711 yargı mensubunu çok yakından ilgilendiriyor. Taslak ile Yargıtay ve Danıştay’ın daire ve üye sayılarının azaltılması öngörülüyor. Halen 23’ü hukuk, 23’ü ceza 46 daireli ve 516 üyeli Yargıtay; 12 hukuk, 12 ceza daireli ve 300 üyeli olacak biçimde yeniden düzenleniyor. 17 daire ve 195 üyesi bulunan Danıştay ise yeni yasa ile 14 daireli ve 125 üyeli hale getiriliyor. Görev süresi de emekliliğe kadar değil, 12 yıl olacak.

Yasaya “Yasa çıktığı an Yargıtay ve Danıştay’da bulunan tüm üyelerin görev süresi sona erer” yönünde geçici bir madde konulacak. Böylece yasa Resmi Gazete’de yayımlanır yayımlanmaz 516 Yargıtay ve 195 Danıştay üyesinin tamamının görevi sona erecek.

HSYK devreye girecek

Bu aşamadan sonra HSYK devreye girecek. HSYK, 5 gün içinde bu isimlerden bazılarını tekrar Yargıtay ve Danıştay üyesi olarak görevlendirecek, kalanlar ilk derece mahkemelere, savcılıklara veya istinaflara gönderilecek. Bürokrat kökenli Danıştay üyeleri ise yeniden seçilmezlerse kamuda uygun bir pozisyona atanacak. Taslağın, yeni hükümetin ilk görüşeceği düzenlemelerden biri olacağı belirtiliyor.