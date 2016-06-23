İstanbul Barosu: Anayasadan Atatürk'ü çıkarmak sivil darbe girişimidir; yargı paketiyle hâkimler azlediliyor

İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, yeni anayasa tartışmalarına ve yargı paketine ilişkin olarak, "fiili duruma hukuki temel oluşturmak ve rejimi değiştirmek amacıyla yeni bir anayasa yapmanın, anayasadan Atatürk'ü ve Türk'ü çıkarma girişimlerinin, anayasayı cebren değiştirmeye teşebbüs olduğunu" söyledi ve "bunu ‘sivil bir darbe girişimi’" olarak niteledi. Meclise sunulan bir yasa tasarısı ile Yargıtay ve Danıştay'ın daire üye sayılarının azaltılacağını ve tüm üyelerin görevine son verileceğini söyleyen İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, "İşin Türkçesi; hakimler azlediliyor" dedi.

İstanbul Barosu Başkanı Kocasakal, “2010 referandumu ile yargının kimyası ile oynayan, bağımsızlığını büyük ölçüde yok eden siyasi iktidar; mevcut tasarı ile de hukuk güvenliğine "son darbeyi" vurmaya hazırlanmaktadır” dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ümit Türk'ün haberine göre, Kocasakal ve 11 Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte İstanbul Barosu binasında basın toplantısı düzenledi. Kocasakal, son yargı paketi, yeni Anayasa tartışmaları ve gündeme ilişkin bir dizi açıklamada bulundu.



"Bu tasarı ile yargıda

iktidara yakın olanlar cirit atabilecek"

Yargının yapısıyla ilgili değişikliklerin yapılabileceğini ancak bu değişikliklerin de nesnel bir ihtiyaçtan kaynalanması gerektiğini ifade etti. Kocasakal, "Siyasi iktidarın bugüne dek gerçekleştirdiği uygulamalar, eylem ve söylemler böyle bir amacının bulunmadığının açık göstergesidir. Bir süre önce gerçekleştirilen Yargıtay ve Danıştay'ın daire ve üye sayılarının artırılması hangi amaçtan kaynaklandıysa burada da aynı amaç söz konusudur. Anayasaya ve hukuk güvenliği ilkesine açıkça aykırı olan tasarı ile yargıda artık sadece siyasi iktidara yakın olanlar cirit atabilecektir" diye konuştu. Kocasakal, aynı tasarıda yer alan kayyum tayini ile ilgili düzenleme ile de mülkiyet hakkının tehdit edildiğini savundu.

"Bu süreçteki sessizlikler manidar"

Yargıtay Başkanı'nın son yargı paketi hakkında çekingen ve zayıf beyanlarla görüş bildirdiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı'nın gezilerine katılmasını eleştiren Kocasakal, "Yargı bağımsızlığını sağlayacaklarını iddia ve ifade eden Yargıda Birlik Platformunun bu süreçteki sessizliği de son derece manidardır" diye konuştu.

"Sadece cumhuriyetin yargısı olunuz"

Siyasi iktidarın paralel yapıya karşı yapılması gereken mücadeleyi tek bir kişiye bağlama teşebbüsünün kabul edilemez olduğunu belirten Kocasakal, Hakimler ve savcılara seslenerek, "Anayasa'ya göre Türk Milleti adına karar vermekte, onun adaletini temsil etmektesiniz. Sorumluluğunuz ve vebaliniz büyüktür. Hiç bir yere bağlı, bağımlı olamazsınız, hiç kimseden emir alamaz, hiç bir baskıya boyun eğemezsiniz. Baskıya karşı korkmak, sinmek, boyun eğmek, beklenti içinde olmak, bir takım yapılara veya kişilere tabi olmak, biat etmek gibi bir hakkınız yoktur, olamaz. Bunları yapamayacaksanız lütfen o koltukları işgal etmeyiniz, istifa ediniz ve millete dönünüz. Aksi takdirde konumuzun gereğini yapıp direniniz ve sadece cumhuriyetin yargısı olunuz" ifadesinde bulundu.

"Anayasayı değiştirebilirsiniz ama yeni anayasa yapamazsınız"

"Yeni Anayasa" tartışmalarına değinen Kocasakal, "Anayasa'yı değiştirebilirsiniz. İlk 4 madde hariç ve yapacağınız diğer maddelerdeki değişikliklerde ilk 3 maddenin içini boşaltmadan değişiklikler yapabilirsiniz. Ama yeni bir Anayasa yapamazsınız. 7'nci madde Türk milleti adına yasama yetkisi veriyor. Yeni bir Anayasa yapma, yasama yetkisi değil... Anayasama yetkisidir. Bu madde Anayasama yetkisi vermiyor" diye konuştu.

"Topçu kışlası simgesel; Cumhuriyete meydan okundu"

Topçu Kışlası ve 10. Yıl Marşı ile ilgili tartışmalara da değinen Kocasakal, yapılan açıklamaların simgesel yönü üzerinden Cumhuriyete meydan okunduğunu ileri sürdü.

"Beşiktaş kulübü isim konusunda uyarıldı"

Beşiktaş'ın yeni yapılan stadına İnönü ismini çıkararak arena denildiğini anımsatan Kocasakal, bu durumun düzeltilmesi için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bir mektup yazdıklarını, dün basında yer alan haberlerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün de Beşiktaş kulübünü arayarak İnönü isminin stattan çıkarılamayacağı yönünde uyarıda bulunduğunu belirtti. Kocasakal İstanbul Barosu'nun bu gelişmede katkısının olduğunu söyledi.

"Böyle bir yargının herkes için tehdit haline geleceğini söylemiştim"

Özgür Gündem ile dayanışma amaçlı katıldıkları nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyası sonrası terör örgütü propagandası yapmak suçundan 3 kişinin tutuklanması konusundaki değerlendirmesi sorulan Kocasakal, "Böyle bir yargının herkes için tehdit haline geleceğini söylerken bazı kesimler o dönemde yetmez ama evet dediler. Oh olsun demiyorum. Kimseye hukuksuzluk yapılmasını istemiyoruz. Ama söylemek istediğimiz buydu" dedi. Kocasakal, "Hiçbir hak ve özgürlüğün terör örgütünü övme, destekleme hakkına sahip olmayacağını" da sözlerine ekledi.