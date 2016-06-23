Kılıçdaroğlu: Erdoğan tutuklanacağını bildiği için yargıyı değiştiriyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştay ve Yargıtay'daki tasfiye düzenlemesine ilişkin olarak, "Yargı paketi açıkça anayasaya aykırı. Yardım ve yataklıktan tutuklanacağını biliyor. Onun için yargıyı değiştiriyor" görüşünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Gezi Parkı'na Topçu Kışlası'nı yapacağız" çıkışını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "3 yıl sonra Gezi’yi tekrar gündeme getiriyor. İç savaş çıkarmak istiyor. Temel amacı toplumu sindirmek, korkutmak. Sinmeyecek ve korkmayacağız" diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Kılıçdaroğlu MYK toplantısında, yargının yeniden dizaynına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Suçlunun dişine göre mahkeme: Yargı paketi açıkça anayasaya aykırı. Yardım ve yataklıktan tutuklanacağını biliyor. Onun için yargıyı değiştiriyor. Bunlar suçluluk psikolojisi içindeler. Suç işlemeye devam edecekler. Bu nedenle bağımlı yargı yaratmaya çalışıyorlar. Mesele, suçlunun dişine göre mahkeme tasarısı.

Organize devlet parası yiyorlar: Saray’ın kendi kaçak. AKP’lilere iftar verdi, haberimiz yoktu, olsa da gitmezdik. Fakir fukaranın parasıyla AKP’li milletvekillerine iftar veriliyor. Devletin parasını organize yiyorlar.

İç savaş istiyor: 3 yıl sonra Gezi’yi tekrar gündeme getiriyor. İç savaş çıkarmak istiyor. Temel amacı toplumu sindirmek, korkutmak. Sinmeyecek ve korkmayacağız. Buna sağcı solcu herkes tavır koymalı. Toplumun her kesimi sinmiş, bizim dışımızda konuşan yok. Bu kayyım bir gün herkesi vurur.