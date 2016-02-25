Yargıtay başka erkeklerle fotoğraf paylaşmayı kadına şiddetten daha ağır kusur saydı!

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, boşanma davasında Facebook'tan başka erkeklerle fotoğraflarını paylaşan kadının hareketini, bunu öğrendiğinde karısını döven kocanın eyleminden daha ağır kusur saydı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bir boşanma davasında, sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan başka erkeklerle fotoğraflarını paylaşan kadının eylemini, bunu öğrendiğinde karısına şiddet uygulayan kocanın eyleminden daha ağır kusur saydı. Kurul, sosyal paylaşım sitesinde başka erkeklerle fotoğraflarını paylaşan kadının hareketini daha ağır kusur kabul ederek, koca lehine 10 bin lira tazminata hükmeden yerel mahkeme kararını onadı.

Kızlık soyadıyla hesap açtığını öğrenince...

Kocaeli'de 5 yıllık evli V.Y, eşinin kendine karşı tutum ve davranışlarının değiştiğini, bu nedenle yaptığı araştırmalarda eşinin başka telefon kullandığını ve kızlık soyadıyla sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta hesap açtığını tespit eden koca, karısının siteye koyduğu fotoğraflarda başka bir erkekle samimi pozlarını gördü. Karısından boşanmak için dava açan koca, bu durum nedeniyle manevi çöküntüye girdiğini öne sürerek, eşinden 50 bin lira maddi ve 50 bin lira manevi tazminat talep etti. Davalı kadın İ.Y. ise eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek, tazminat talebinin reddine karar verilmesini istedi.

Kadın tazminata mahkûm oldu

Kocaeli 2. Aile Mahkemesi, tarafların boşanmasına, davacı koca yararına 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Yerel mahkemenin kararında, kadının başka erkeklerle dolaştığı, fotoğraf çektirdiği, internet ortamında görüştüğü, eşinin güvenini sarsacak şekilde hareket ettiği, davacı kocanın da eşine bu olay nedeniyle bir kez şiddet uyguladığı belirtildi. Kararda, bu nedenlerle kadının kusurunun daha ağır olduğu ve evlilik birliliğinin temelden sarsıldığına hükmedildi.

2. Hukuk dairesi 'eşit kusur var' dedi

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, taraflar arasındaki boşanma davasına ilişkin yerel mahkeme kararını onadı. Kararın tazminata ilişkin kısmını ise bozdu. Dairenin kararında, kadının güven sarsıcı davranışlarına karşılık, kocanın da bu durumu öğrenmesi üzerine şiddet uyguladığının sabit olduğu belirtilerek, bu durum karşısında boşanmaya sebep olaylarda tarafların eşit derecede kusurlu sayılması gerektiği vurgulandı. Bu durumda kadının ağır kusurlu kabul edilip, koca lehine manevi tazminata hükmedilmesi doğru görülmeyerek bozma nedeni sayıldı.

Mahkeme kararında direndi

Bozma ilamı üzerine dosyayı yeniden görüşen Kocaeli 2. Aile Mahkemesi ise ilk kararında direndi. Direnme kararında, "Kadının, başka erkekle samimi resim çektirmesi, görüşme yapmak için özel telefon bulundurması, Facebook'ta özel görüşmeler yapması gibi davranışları ile kocanın bunların tespitinden sonraki haksız tahrikin etkisiyle işlediği basit etkili eylemin eşit kabul edilmesi, hakkaniyete, toplumdaki adalet duygusuna uygun düşmediğinden, kişilik hakları saldırıya uğrayan az kusurlu eş lehine manevi tazminata hükmedilmesine karar verilmiştir" denildi.

Son söz Genel Kurul'un

Direnme kararının ardından dosya, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun gündemine geldi. Kurul, Kocaeli 2. Aile Mahkemesinin, sosyal paylaşım sitesinde başka erkeklerle fotoğraflarını paylaşan kadının hareketini daha ağır kusur kabul ederek, koca lehine 10 bin lira tazminata hükmeden kararını onadı.