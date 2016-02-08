Kadına yönelik şiddetin Ocak ayı çetelesi; 30 kadın öldürüldü!

Erkekler Ocak’ta 30 kadın ve yanlarındaki 2 erkeği öldürdü. Kadınların yüzde 26,6’sı boşanmak,ayrılmak istediği için öldürüldü. Verilere göre, 7 kadın ve kız çocuğuna tecavüz etti; 21 kadına zorla seks işçiliği yaptırdı, 30 kadına şiddet uyguladı; 13 kadın ve kız çocuğunu taciz etti.

İstanbul’da Kasım 2015’te öldürülen seks işçisi trans Nilay Özden’in (33), Rize’de Ekim 2015’te tecavüze direndiği için öldürülen Ayşe Kandemir’in ve Balıkesir’de Kasım 2015’te öldürülen Hasret K.’nin (15) failleri Ocak 2016’da belirlendi. Ocak'ta öldürülen T.C. vatandaşı olmayan üç kadının failleri ise henüz belirlenemedi. Ocak'ta sevgilisinin tecavüzüne uğrayan bir kadın intihar etti. Bir kadının ise polis kocasının tabancasıyla intihar ettiği öne sürüldü.

Bianet’ten Çiçek Tahaoğlu’nun haberine göre, cinayetlerin yüzde 13,3’ünde ise erkeklerin öldürme bahanesi kadının istedikleri parayı vermemesi, yüzde 10’unda kıskançlıktı. Bunun dışında kızının tacize uğradığını öğrenmesi, eski sevgilisinin evlenmesi, şiddet uyguladığı karısının akrabalarının ona evlerini açması, çocuk bakımıyla ilgili tartışma gibi bahaneler öne çıktı.

Bir kadın uzaklaştırma kararına rağmen öldürüldü; bir kadın ve 18 yaşındaki kızı ise uzaklaştırma kararı sona erdikten sonra eve dönen koca/baba tarafından öldürüldü. Kadınların yüzde 30’unu kocaları, yüzde 16,6’sını eski partnerleri (eski koca, eski sevgili), yüzde 10’unu ise sevgilileri öldürdü: bir kadını arkadaşının kocası, üç kadını babası, birini kendini elektrikçi olarak tanıtarak eve giren bir erkek, üçünü eski kocası, ikisini eski sevgilisi, birini kayınbiraderi, dokuzunu kocası, birini komşusu, birini nişanlısı, dördünü oğlu, üçünü sevgilisi öldürdü.

Cinayetlerin yüzde 56,6’sı ateşli silahlarla işlendi: Bir kadın asansör boşluğuna atılarak, biri av tüfeğiyle, altısı bıçakla, dördü boğazı kesilerek, biri cisimle darp edilerek, dördü pompalı tüfekle, 10’u tabancayla, ikisi tüfekle öldürüldü. Kadın katillerinden yedisi cinayetten sonra intihar etti, üçü teslim oldu. İki erkek cezaevinden kaçıp karılarını öldürdü.

Kadın katillerinin yaşları 17 ila 65, öldürülen kadınların yaşları 18 ila 84 arasında değişti. Ocak’ta kadın cinayetlerinin gerçekleştiği iller Adana, Ankara (2), Antalya, Antep, Artvin, Aydın (2), Batman (2), Bursa (2), Çorum, Düzce, Elazığ, Isparta (2), İstanbul (2), İzmir (3), Kocaeli (2), Konya, Osmaniye, Samsun, Yozgat ve Zonguldak.

Erkekler Ocak’ta en az yedi kadın ve kız çocuğuna tecavüz etti Tecavüzcülerin yüzde 57’si mağdurların tanıdıkları erkeklerdi: Bir kız çocuğuna babası, bir kadına işvereni, bir kız çocuğuna komşusu, bir kadına sevgilisi, üçüne tanımadıkları erkekler tecavüz etti.

Yedi tecavüzcü tutuklandı, sevgilisine bıçak tehdidiyle evinde tecavüz eden bir erkek ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tecavüze uğrayan bir kadın engelliydi

Tecavüz olaylarının ikisi mağdurların evinde, ikisi mağdurların zorla götürüldüğü metruk binalarda, biri mağdurun alıkonulduğu evde, biri işyerinde, biri sokakta yaşandı.

İki erkek tecavüzün ardından mağdurları gasp etti. Tecavüzcülerin yaşları 20 ila 37, tecavüze uğrayan kadın ve kız çocuklarının yaşları 13 ila 34 arasında değişti. Tecavüz olaylarının gerçekleştiği iller Ankara, Bolu, Erzincan, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun.

Ayrıca 21 kadına zorla seks işçiliği yaptırıldı

Kadınların yüzde 86’sı T.C. vatandaşı değildi. T.C. vatandaşı olan üç kadından birini dini nikahlı kocası, birini sevgilisi, birini ise işvereni seks işçiliği yapmaya zorladı. Fuhşa zorlama vakalarının 20’si Adana’da, biri Giresun’da gerçekleşti.

2 kadın şiddet gördükleri erkekleri öldürdü

Erkekler Ocak’ta 30 kadına şiddet uyguladı. İki kadın şiddet gördükleri erkekleri öldürdü.

Kadınların yüzde 20’si ayrılmak/boşanmak istediği, erkeğin görüşme teklifini reddettiği ya da başka bir sevgilisi olduğu için şiddete maruz kaldı.

Kadınların yüzde 60’ı kocalarından şiddet gördü: Bir kadına babası, ikisine eski kocası, birine eski sevgilisi, 18’ine kocası, birine görüşme teklifini reddettiği bir erkek, beşine sevgilisi şiddet uyguladı. Sokakta şiddete uğrayan iki kadının ise şiddet uygulayan erkekle ilişkisine haberlerde yer verilmedi.

Kadınların yüzde 16,6’sı ölüme sebebiyet verebilecek yöntemlerle şiddete maruz kaldı. Erkekler 25 kadını darp etti; birini bıçakla, üçünü tüfekle, birini tabancayla yaraladı.

Ocak’ta şiddet uygulayan erkeklerin yaşları 19 ila 62, şiddete maruz kalan kadınların yaşları 17 ila 48 arasında değişti. Erkek şiddeti olaylarının yaşandığı iller Adana, Afyon, Aksaray (7), Aydın, Denizli, İstanbul (3), İzmir (2), Kırşehir, Konya, Manisa, Tekirdağ, Trabzon (10).

13 kadın ve kız çocuğuna taciz

Erkekler Ocak’ta en az 13 kadın ve kız çocuğunu taciz etti. Tacize uğrayanların yüzde 30,7’si 18 yaşın altında kız çocuklarıydı.

Tacizcilerin yüzde 84,6’sını mağdurların tanımadığı erkeklerdi: 11 kadını tanımadıkları erkekler, birini kocası, birini sosyal medyadan tanıştığı bir erkek taciz etti.

Taciz olaylarının yüzde 61,5’i sokakta yaşandı: taciz olaylarının 8’i sokakta, ikisi mağdurların evinde, biri araçta, biri sosyal medyada yaşandı. Bir tacizin yaşandığı mekan haberlerde belirtilmedi.

Kadınların yüzde 61,5’i fiziksel tacize, yüzde 15’i dijital tacize maruz kaldı: 8 kadın fiziksel tacize, ikisi dijital tacize, biri sözlü tacize, biri teşhirciliğe maruz kaldı. Bir kadının evine gizlice giren bir erkek ise kadının ve 15 yaşındaki kızının çamaşırlarını çaldı, rujla duvarlara küfürler yazdı.

Ocak’ta 6 erkek cinsel taciz suçundan tutuklandı. Taciz olaylarının yaşandığı iller Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir (5), Konya, Trabzon, Uşak, Zonguldak.

Bölgelere göre kadına yönelik şiddet en fazla Akdeniz’de, en az Güneydoğu’da

Ocak’ta toplam 100 erkek şiddeti, cinayet, cinayete teşebbüs, taciz, cinsel şiddet, tecavüz ve yaralama vakası basına yansıdı. Şiddet haberlerinin yüzde 27’si Akdeniz, yüzde 20’si Karadeniz, yüzde 18’i Ege, yüzde 17’si İç Anadolu, yüzde 12’si Marmara, yüzde 3’ü Güneydoğu Anadolu, yüzde 2’si Doğu Anadolu’da , yüzde 1’i sosyal medyada gerçekleşti.