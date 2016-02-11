Kadına şiddette bugün: Öldüresiye dövüldü, beyin kanaması geçirdi, hastanede yaşam savaşı veriyor!

Adana’da 26 yaşındaki Türkan Sarıkaya, kendisine platonik aşk duyduğu iddia edilen 28 yaşındaki Bünyamin F. tarafından öldüresiye dövüldü. Beyin kanaması geçiren genç kız, özel bir hastanede yaşam savaşı veriyor.

DHA'nın haberine göre, 22 yaşındaki Seren Gün, 8 Şubat’ta bir mobilya şirketinde yönetici asistanı olarak çalışan teyzesinin kızı Türkan Sarıkaya’yı aradı. Telefona çıkan Sarıkaya, tedirgin bir ses tonuyla yaklaşık 5 yıldır tanıdığı platonik aşığı Bünyamin F.’nin yanında olduğunu söyledi. Kuzeninin sesinin kötü geldiğini fark eden Seren Gün, şüpheye kapılıp 1 saat sonra tekrar aradı. Bu kez telefonu açan sondaj şirketi sahibi Bünyamin F., Türkan Sarıkaya’nın yanında olduğunu ve uyuduğunu söyledi. Bunun üzerine Bünyamin F., kuzenini uyandırmasını isteyen Seren Gün’ün yüzüne telefonu kapattı.

‘Baygın halde eve bırakıldı’

Kuzeninin hayatından endişe eden Seren Gün, sosyal paylaşım sitesinden Bünyamin F.’nin kardeşi Utku F. ile irtibata geçip, yardım istedi. Utku F. de yakın arkadaşı Alican D.’yi ağabeyinin ofisine gönderdi. Bir süre sonra Alican D., Utku F.’yi arayıp, ağabeyi ile Türkan’ın ofiste olduğunu söyledi. Ofise gelen Utku F. ile Alican D., dayak yediği için baygın olan Türkan Sarıkaya’ya otomobile alıp, merkez Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki Seren Gün’ün evine bıraktı. Seren Gün ile yakınları da genç kızı hemen Adana Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen genç kız, buradan da özel bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesi bulunan Türkan Sarıkaya’nın olayla ilgili ifadesi alınamadı.

Şikayetçi oldular

Türkan Sarıkaya’nın annesi Birgül Uğurcalar, Fatih Polis Merkezi’ne giderek kızının Bünyamin F. tarafından dövüldüğünü ve hayati tehlikesinin bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu. İddia üzerine soruşturma başlatan polis, Utku F. ile Alican D.’nin ifadesine başvurdu. Utku F., sosyal paylaşım sitesinde kendisiyle irtibata geçen Seren Gün’ün, Türkan’ın Bünyamin F.’nin yanında olduğunu ve sesinin iyi gelmediğini söylediğini belirterek, “Arkadaşı Alican’ı ofise gönderdim. Türkan ile ağabeyimin ofiste olduğunu söyleyince oraya gittim. Baygın haldeki Türkan’ı alıp, Seren Gün’ün evine götürdüm. Ben kimseyi darp etmedim” dedi.

‘Evlenecektik’

10 Şubat’ta polis merkezine gelen Bünyamin F., Türkan Sarıkaya ile 3 yıldır sevgili olduklarını ve evlenmeyi düşündüklerini ileri sürdü. Genç kızı dövmediğini de ileri süren Bünyamin F., ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek bu sabah adliyeye sevk edildi.

‘Özgecanlar, Münevverler gördük’

Hastane önünde kuzeninden gelecek haberi bekleyen Seren Gün de, Türkan Sarıkaya’nın ilk hastaneye getirildiğinde yapılan kan tahlillerinde alkol çıkmadığını, bunun da kayıtlara geçtiğini, Bünyamin F.’nin doğru söylemediğini ileri sürdü. Türkan’ın anne ve babasının boşanmış olması nedeniyle anneannesiyle birlikte yaşadığını kaydeden Seren Gül şöyle konuştu:

“Türkan oraya kendi isteğiyle mi gitti, zorla mı götürüldü bilmiyorum. Sadece aradığımda sesi kötü geliyordu ve bana ‘Bünyamin’in yanındayım’ dedi. Sonra kendisiyle bir daha görüşemedim. Eve getirildiğinde baygın haldeydi. Hemen hastaneye götürdük, darp edilmiş bu yüzden de beyin kanaması geçirmiş. Hayati tehlikesi sürüyor. O konuşmadan tam olarak ne olduğunu bilemeyeceğiz. Bu tarz olayları bu ülkede çok fazla yaşıyoruz. Özgecanlar, Münevverler gördük. Sonunun benzememesi adına herkesten destek bekliyoruz.”