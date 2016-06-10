Yargıç Berman, Zarrab'ın üç pasaportunu da istedi; kefaletle serbest mi bırakılacak?

ABD’de tutuklu bulunan Reza Zarrab'ın kefalet başvurusu için kararın verilmesine birkaç gün kala davasında bir gelişme yaşandı; davaya bakan Hâkim Berman, "incelemek üzere" Zarrab'ın tüm pasaportlarının kendisine teslim edilmesini istedi. Zarrab’ın pasaportlarının mahkeme tarafından istenmesi, kefaletle serbest bırakılacak olarak yorumlandı. Zarrab’ın avukatı, müvekkilinin kefaletle salıverilme şartlarının içine, pasaportlarının mahkemeye teslim edilmesini de dahil etmişti

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Hâkim Berman, Zarrab’ın avukatlarına ve savcılık makamına gönderdiği yazılarda, avukatlarda olan iki pasaport ile, tutuklandığında savcılığın el koyduğu bir pasaportun mahkemeye en geç Pazartesi günü öğle saatlerine kadar teslim edilmesini istedi. Pasaportların “elden ve güvenli zarflar içinde teslim edilmesi” istenirken, hakim hem Zarrab’ın avukatına, hem de savclığa, pasaportların fotokopilerini çektirmeleri, böylece her iki tarafın elinde de üç pasaportun da fotokopilerinin bulunabileceğini bildirdi.

Zarrab’ın avukatı, müvekkilinin kefaletle salıverilme şartlarının içine, pasaportlarının mahkemeye teslim edilmesini de dahil etmişti. Avukat, Zarrab’ın 50 milyon dolar kefalet ücreti, New York’ta güvenli bir dairede ayak bileğinde bir kelepçe ile salıverilmesini, dairenin kapısında da sürekli silahlı özel gardiyanların görevlendirilmesini önermişti.

Savcılık ise, Zarrab'ın tutukluluk halinin hapishanede devam etmesinde ısrarcı olmuştu.