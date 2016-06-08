Ortaokul karnesini mahkemeye delil olarak sunan Zarrab, okulu kurul kararıyla bitirmiş

ABD'de tutuklanan, 17 Aralık Yolsuzluk Operasyonları'nın kilit ismi Reza Zarrab'ın mahkemeye delil olarak sunduğu belgeler ortaya çıktı. Reza Zarrab'ın avukatı Benjamin Brafman, Zarrab’ın İngilizcesinin yeterli olmadığını ispatlamak için ortaöğretim dönemindeki okul karnesini de belgeler arasında sundu. Zarrab’ın orta öğretim gördüğü Gürsoy Özel Okulu Müdürü Tayyip Saygılı imzalı karneye göre haftada yedi saat İngilizce eğitimi alan Zarrab'ın ders notları ortalamalarında İngilizce’den 3, Türkçe’den 2 aldığı görülüyor.

İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab’ın 2 Haziran’da New York’ta görülen kefalet duruşmasının ardından, hakim Richard Berman’ın kararını çok yakın bir zaman içerisinde açıklaması bekleniyor. Zarrab 50 milyon dolar kefalet ve ev hapsinde tutulma koşuluyla yargılanma talebinde bulunmuştu.

Amerika'nın Sesi'nden Can Kamiloğlu'nun haberine göre; karar öncesi Reza Zarrab'ın avukatı Benjamin Brafman ile New York Güney Bölgesi Savcısı Preet Bharara arasında belge ve delil savaşı da hız kesmeden sürüyor.

Hakim Berman’nın kefalet kararı öncesinde Zarrab'ın avukatı Benjamin Brafman, mahkemeye yeni bir başvuru dilekçesiyle bazı ek belgeler sundu.

Yeni dilekçede New York Güney Bölgesi Savcılığı tarafından 3 Haziran’da sunulan iddia ve belgelerin gerçekleri ifade etmediği belirtildi.

Yeni dilekçenin ekleri arasında, Miami’de FBI ajanları tarafından yapılan ilk sorgulanmasında Sarraf’ın, kendi el yazısıyla yazdığı Türkiye ve İran’daki mal varlığı ile Türkiye’de paralarının bulunduğu bankaların listesi de yer aldı.

‘İngilizcesi yeterli değil’

Brafman, dilekçesinde Zarrab’ın temel İngilizce konuşabildiğini ancak teknik ve yasal konuları anlayamayacak bir düzeyde olduğunu belirtti. Sanık avukatı, iddia makamının ‘Zarrab’ın özellikle hukuki konuları da anlayacak düzeyde İngilizce bildiğini’ henüz ispatlayamadığını iddia etti. Brafman, savcılığın ayrıca ‘Sarraf’ın Farsça okuyup yazabildiği’ iddialarını da kanıtlayamadığını belirtti.

Brafman, müvekkilinin Farsça okuyup yazabildiği iddialarına karşı Zarrab’ın cep telefonundan iş yaptığı İranlı kişilerle İngilizce yazışmalarını delil olarak gösterdi.

Zarrab’ın cep telefonundan alınan mesaj kayıtlarında, yazıştığı kişilerle Fars alfabesini okuyamadığını belirten mesajları da mahkemeye delil olarak sundu.



‘FBI sorgulamasında hak ihlali yapıldı’



Brafman, mahkemeye yaptığı başvuruda Zarrab’ın Miami’de 19 Mart’ta tutuklanması sonrasında FBI ajanları tarafından yapılan ilk sorgunun yasal olmadığı savundu. FBI’ın, Zarrab’ın sorgulamasını avukatsız olarak yaptığı, adli makamlar tarafından alınan ifadesinde Türkçe çevirmen olmadığı belirtildi. Brafman’ın dilekçesinde bu iki uygulamanın da Amerikan Anayasası’na göre hak ihlali olduğu belirtildi.

Sorgulama sırasında Zarrab’ın avukat talep etmesi nedeniyle görüntü kaydının bir süre durdurulduğu ancak kayıttan çıkılmasına rağmen sorgunun sürdüğü vurgulandı.

El yazısıyla mal varlığı beyanı

Avukat Brafman tarafından mahkemeye yapılan başvuruda ayrıca, savcılık makamının iddia ettiği gibi Zarrab’ın FBI tarafından yapılan sorgusunda mal varlığı konusunda yalan beyanda bulunmadığı belirtildi.

Sorgu sırasında müvekkilinin sorulan mal varlığını iyi niyetli bir şekilde yazıp görevlilere verdiği belirtilirken bu el yazımı mal varlığı dökümü mahkemeye delil olarak sunuldu. Brafman, delil olarak gösterdikleri bu belgenin savcılık tarafından mahkemeye sunulmadığını iddia ediyor.

Brafman’ın sunduğu belgelerde, Zarrab’ın FBI ajanlarına verdiği ifade sırasında beyan ettiği mal varlığı şöyle sıralanıyor:

Kanlıca’da ev - Türkiye Metroport’da işyeri – Türkiye Mobilya Fabrikası Arazisi – Türkiye Kapalıçarşı’da bir dükkan – Türkiye Beyllikdüzü’nde küçük bir daire – Türkiye Baba evi – Türkiye Aile evi, Tahran - İran

Zarrab, parasının bulunduğu bankaları da şöyle sıraladı; Halk Bankası, Garanti Bankası, Denizbank.

Rıza Sarraf'ın delil olarak sunulan ortaöğretim karnesi



Ortaöğretim karnesi de deliller arasında



Brafman, Zarrab’ın İngilizcesinin yeterli olmadığını ispatlamak için ortaöğretim dönemindeki okul karnesini de belgeler arasında sundu. Zarrab’ın orta öğretim gördüğü Gürsoy Özel Okulu Müdürü Tayyip Saygılı imzalı karneye göre haftada yedi saat İngilizce eğitimi alan Zarrab’ın ders notları ortalamalarında İngilizce’den 3, Türkçe’den 2 aldığı görülüyor.

Okul karnesine göre vasat bir öğrenci profili çizen ve şube öğretmenler kurulu kararıyla geçen Zarrab’ın en iyi derslerinin beden eğitimi ve müzik olduğu dikkat çekiyor. Zarrab'ın en başarısız olduğu ders ise 1 not ortalamasıyla Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi.