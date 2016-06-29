'Yüksek yargıya neşter' tepkisi; yargıç cübbesini Danıştay binasına astı

Meclis’te görüşülen Yargıtay ve Danıştay’ı yeniden yapılandırma yasasına tepkisini bir Danıştay üyesi, cübbesini Danıştay binasının camına asarak gösterdi.

Yarına Bakış'ın haberine göre, dün Danıştay binasının yanından geçenler ilginç bir protesto ile karşılaştı. Danıştay ve Yargıtay'da köklü değişiklikler öngören yasa tasarısını bir Danıştay üyesi camdan cübbesini sarkıtarak protesto etti. İlk bakışta cübbeli birisinin sallandığını sananlar cübbenin sanki asılmış gibi sarkıtıldığını gördüler.

İstanbul'da canlı bomba terörü,

Ankara'da 'yüksek yargıya neşter'

Türkiye, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 36 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırıları ile sarsılırken, Ankara'da Meclis Genel Kurulu'nda 'yüksek yargıda neşter' olarak adlandırılan Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 11 maddesi kabul edildi.

Yargıtay ve Danıştay'da köklü değişiklikler öngören yasa tasarısının 11 maddesi kabul edildi