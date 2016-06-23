Danıştay, yüksek yargı başkanlarının Erdoğan’la ‘çay hasadı’ yapmasına ilişkin CHP’nin şikâyetini cevapladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iki günlük Rize ziyaretinde Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanlarının da katılıp beraber çay toplamasının ardından başlayan tartışmalardan sonra CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, yüksek yargı başkanlarının hakkında inceleme ve soruşturma başlatılması istemiyle yaptığı şikâyete, Danıştay Başkanlık Kurulu’ndan yanıt geldi. Yüksek yargı başkanlarının yargı bağımsızlığına gölge düşürdüğü, meslek vakar ve şerefi ile bağdaşmayan hal ve hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle yapılan şikayete ilişkin verilen yanıtta, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine ve kovuşturmaya gerek olmadığına oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

Danıştay Başkanlık Kurulu’nun, Başkanvekili Mehmet Solgun, 8. Daire Başkanı Yüksel Öztürk, 16. Daire Başkanı Fethi Aslan, 13. Daire üyesi Hasan Gül, 6. Daire üyesi Mehmet Gökpınar ve 1. Daire üyesi Vahit Kınalıtaş imzalarıyla verdiği şöyle:

“Yüksek yargı yetkisini kullanan Danıştay meslek mensupları hakkında ceza soruşturmasının başlatılması için hukuken kabul edilebilir delillerle desteklenmiş makul bir şüphenin bulunması gerekir. Şartların oluşması halinde Danıştay yetkili kurullarının toplanarak gerekli kararı alması kanuni bir zorunluluktur. Buna karşın, soyut ve genel nitelikteki iddialar ile Danıştay meslek mensupları hakkında inceleme ya da soruşturma başlatılmasının, yargının bağımsızlığı ve yargı mensuplarının teminatı ile bağdaşmayacağı açıktır.

"Şikayete konu olayda, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün 26 Mayıs 2016 ve 28 Mayıs 2016 günleri Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Rize ilinde ÇAYKUR tarafından düzenlenen çay hasadı ve Kırşehir ilinde Ahilik Haftası etkinliklerine katılarak yargı bağımsızlığına gölge düşürdüğü, meslek vakar ve şerefi ile bağdaşmayan hal ve hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Av. Dr. M. Sezgin Tanrıkulu tarafından 01/06/2016 tarihli dilekçe ile şikayette bulunularak Başkanlık Kurulunca gerekli ön inceleme yapılarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesi istenilmiştir.

"Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Rize'de ÇAYKUR tarafından düzenlenen çay hasadı ve Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinliklerine katılmasının disiplin kovuşturmasını gerektirir eylemlerden olmadığı ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesini gerektirmediği anlaşılmaktadır.

"Bu durum karşısında, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 68.maddesi gereğince, şikayet dilekçesi üzerine Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesine gerek bulunmadığı yolunda Danıştay Başkanlığına görüş bildirilmesine oybirliği ile karar verildi."