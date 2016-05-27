Yüksek yargı başkanlarının Erdoğan'la yurt gezilerinde sıra bu kez Kırşehir'de

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iki günlük Rize ziyaretine eşlik eden Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanları, bu kez Erdoğan ile birlikte Kırşehir'deki Ahilik Haftası Kutlamaları'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Kırşehir'de konuşma yaptı. Konuşmasında, "Bunların bölücü terör örgütüyle ne farkı var? Fezlekeler yargıya tekrar gönderilecek, yargı kararını verecek, uygulamaya geçecek. Suçu olan gocunur. Zaten toplamda kaç milletvekili var, 168. Diğerlerinin böyle bir sorunu yok" diyen Erdoğan'ı izleyenler arasında Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve Sayıştay Başkanı Recai Akyel de yer aldı.

Erdoğan'ın, Yargıtay Başkanı Cirit'in de dinlediği konuşmasının ilgili bölümü şöyle:

"Cumhurbaşkanı ve milletvekillerine küfredecek kadar alçaldılar. Bunlarda ahlak diye bir şey yok. Bunlarda haysiyet diye bir şey yok. Çünkü bunlar haysiyet celladıdır. Bunlar kan emicidir. Ve kalkıp o parlamentonun şanına uymayacak şekilde Cumhurbaşkanı'na ve iktidar partisinin mensuplarına küfredecek kadar alçalan insanlara diyecek bir şey diyemiyorum. Bunlara en büyük bedeli milletim ödetecektir. Bunların bölücü terör örgütüyle ne farkı var? Bunlar parlamentonun içinde siyasi terör estiriyorlar. Buyur, dokunulmazlıklarla ilgili teklif geldi. Ne oldu? Birinci ikinci turda kaçamak yaptılar. Baktılar iş iyi gitmiyor, bir kısmı geldi katıldı. 376 ile dokunulmazlıkların kaldırılması, bu milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıması değil, fezlekelerin adeta dokunulmazlıkların kaldırılması.

"Yargı kararını verecek"

Fezlekeler yargıya tekrar gönderilecek, yargı kararını verecek, uygulamaya geçecek. Suçu olan gocunur. Zaten toplamda kaç milletvekili var, 168. Diğerlerinin böyle bir sorunu yok. Biz dürüstlüğün savunucusuyuz. Bunların içinde yardım yataklık yapanlar da var. Banka soyguncusu da var. Bunların içinde görevi kötüye kullananlar da var. Yargı, bunlarla ilgili fezlekeleri parlamentoya gönderdi. Parlamento yargı mahali değildir. 4 siyasi partinin 4’ü için de bu kararı aldı. Bunları yargı yargılar, yargıya parlamento göndersin. En önemlisi, bunlar yine yargılanacaktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen haftaki Rize ziyaretine Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanlarının da katılıp beraber çay toplaması tartışma yaratmıştı. Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ, yüksek yargı başkanlarının Cumhurbaşkanı ile yaptığı Rize gezisine tepki göstermiş, yargı organlarının bunca şaibeli ve yürütmenin etkisiyle verildiği konuşulan kararların gündemde olduğu bir dönemde Cumhurbaşkanı'yla birlikte görünmelerinin doğru olmadığını kaydetmişti.