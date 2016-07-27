Yarbay Azimetli, Gölbaşı'nı anlattı: Direktifleri ben veriyordum, F-16'yı Ekrem Aydoğdu kullanıyordu

Darbe girişimi sırasında Gölbaşı’ndaki Polis Özel Harekât binasını bombalayarak 50 polisi şehit eden ve F-16 savaş uçağı ile 15 Temmuz’da gece boyunca Ankara semalarında alçak uçuş yapan Pilot Yarbay Mustafa Azimetli sorgusunda ayrıntılı bilgi verdi. Azimetli, darbe girişiminin başladığı an hakkında "Saat 19.00’da Albay Ahmet Özçetin darbe yapılacağını bildirdi" diye konuştu. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a Fethullah Gülen ile telefonda görüştürme teklifi yaptığı ileri sürülen General Hakan Evrim'in talimatıyla uçaklara mühimmat yüklediğini belirten Yarbay Azimetli, Gölbaşı'na yönelik yapılan operasyona ilişkin olarak "F-16’yı iki kişi kullanıyorduk, yanımda Ekrem Aydoğdu vardı. F-16’yı Ekrem kullanıyordu ancak direktifleri ben veriyordum" dedi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Yarbay Azimetli, ifadesinde o geceyi şöyle anlattı:

“Üssün komutanı General Hakan Evrim odama geldi. Teröristle mücadele harekâtı olacağını söyledi ve uçaklara mühimmat yüklememi emretti. Albay Ahmet Özçetin kurmay pilotlara kalmasını söyledi. Tümgeneral Mehmet Dişli ve bir de ismini hatırlamadığım Tuğamiral vardı. Saat 18.00’de bizim filoya geldiler. Saat 19.00’da Albay Ahmet Özçetin darbe yapılacağını bildirdi. 15 Temmuz 2016 günü saat 23.00 sıralarında Gölbaşı’nda beklemeye başladık.

Çağrı adı: Aslan - 1

"Bu uçuşun bir uçuş planlaması olmadığından ‘Aslan-1’ olarak çağrı adını verdiler. Bir saatin sonunda helikopter hangarından iki helikopter çıktığını gördük. Polis Özel Harekât Merkezi’ndeki Gölbaşı’ndaki yerde bulunmakta olan bir Sikorsky helikopteri bombalamak suretiyle imha etik. Amacımız helikopterin Polis Özel Harekât tarafında kullanmasını önlemekti. Bu sırada F-16’yı iki kişi kullanıyorduk, yanımda Ekrem Aydoğdu vardı. F-16’yı Ekrem kullanıyordu ancak direktifleri ben veriyordum. İkinci uçuşu ise aynı gece ancak gece yarısından sonra 02.00 dolaylarında yaptık. Bu kez Ankara üzerinde alçak irtifa uçuşları yaptık. Darbeye direnenleri psikolojik baskı altına almak için alçak irtifa uçuşları yapmamız söylendi. Ancak biz ses duvarını aşacak şekilde süpersonik uçuşlar yapmadık. Sonra birlikten ayrılarak lojmana geçtim bir hafta kadar bekledim. Ben kesinlikle firar etmedim sadece gelip almaların bekledim. Evimde gözaltına alındım.

"Öztürk'ü sabah gördüm"

16 Temmuz sabah 08.00 gibi Akın Öztürk’ün (Eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve YAŞ üyesi) 143’üncü Filo’ya geldiğini gördüm. Halen Üs Komutanı Evrim ön tarafta duruyordu. Akın Öztürk, Hakan Evrim ile konuştuktan sonra makam aracıyla 143’üncü Filo’dan ayrıldı. Kendisinin zorla tutulduğunu gözlemlemedim. Emniyetteki ifademde de FETÖ terör örgütüne mensup olduğumu ve şuan görmüş olduğunuz gibi darp edildiğimden dolayı bu ifadem özgür bir ifade olarak kabul etmiyorum. FETÖ diye adlandırılan Fetullahçı terör örgütü ile bir ilişkim yoktur.”