Darbecilerin planı ortaya çıktı: Partiler kapatılacak, polis sıkıyönetim komutanı emrine alınacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri darbe girişimiyle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında girişime kalkışan bazı askerlerin hazırladığı, 'sıkıyönetim' planı adı altında 3 sayfalık 4 eki bulunan bir belgeye ulaştı. Oluşturulan 'sıkı yönetim' direktifinin darbe gecesi tüm bakanlıklara gönderildiği de ortaya çıktı.

Tüm bakanlıklara 20 maddeden oluşan 'sıkı yönetim' direktifi gönderildiği ortaya çıktı. Sıkıyönetim direktiflerinin altında e-imzalı olarak 'Yurtta Sulh Konseyi Başkanı' yazısı bulunuyor.

Görevlendirme listeleri bulundu

DHA'nın haberine göre; Sıkıyönetim planının 4 eki bulunuyor. Ekleri arasında sıkıyönetim komutanlıkları listesi, sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesi ile diğer atamalar yazılı belgelerinde ekler arasında olduğu öğrenildi. Öte yandan, Ankara ve İstanbul şehirleri Asayiş ve takviye planı yazılı bir belge olduğu ve eklerin arasına konulmadığı görüldü.

Belge 'Harekat Yıldırım' koduyla gönderilmiş

General Amiral Şube Müdürü Kurmay Albay Cemil Turhan tarafından hazırlanan, Personel Planlama ve Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün onayladığı 'Harekat Yıldırım' önceliğiyle e-imzalı ve 'Gizli' ibareli 3 sayfalık belgede yer alan bazı maddeler ise şöyle sıralandı.

Atamaları Yurtta Sulh Konseyi yapacak

Bazı maddelerinin kapalı olduğu gözüken belgede ilk açık olan maddenin atamalarla ilgili olduğu görüldü. “İkinci bir düzenlemeye kadar kamu yetkisiyle yapılan tüm atama ve görevlendirmeler teşkil edilen Yurtta Sulh Konseyi tarafından ve onun vereceği yetkiye istinaden yapılacaktır. Bunun haricinde yapılacak işlemler yok hükmündedir" denildi.

Meclis feshedilmiştir

Meclisin fesh edildiği bildirilen başka bir madde de ise, “Meşruiyetini kaybetmiş mevcut yürütme erki görevden el çektirilmiştir. Meclis feshedilmiştir. Vatana ihanet içerisinde bulunan tüm kişi ve kuruluşların en kısa zamanda ulusumuz adına karar vermeye yetkili mahkemeler önünde hesap vermesi sağlanacaktır."

Yurt dışına çıkışlar engellenecek

Türk vatandaşlarının her koşulda yurtdışını çıkışını yasaklayan belgede, "16 Temmuz 2016 saat 03.30 itibarıyla tüm hava meydanları, limanlar ve gümrük kapıları kontrol altına alınacak. İkinci bir emre kadar Türk vatandaşlarının her türlü vasıtayla yurt dışına çıkışlarına izin verilmeyecektir.



16 Temmuz 2016 saat 12.00'ye kadar limanlarımızdan hiçbir gemi ve deniz vasıtasının çıkışına izin verilmeyecektir. 16 Temmuz 03.30'dan itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tüm sahil güvenlik gemi ve botları Deniz Kuvvetleri Harekat kontrolüne verilmiştir" yazdığı görüldü.

Vali ve belediye başkanlarını sıkıyönetim komutanları atayacak

Türkiye genelindeki Vali ve Belediye Başkanları'nın görevden alındığı belirtilen yazıda, "Tüm valiler görevden alınmıştır. Ankara, İstanbul, İzmir ve Kayseri illerinin vali ve Büyükşehir Belediye başkanları Yurtta Sulh Konseyi tarafından ivedilikle atandırılmıştır. Diğer iller ve ilçelerdeki vali, kaymakam ile gerek görülen belediye başkanlarının yerine görevlendirilmeler sıkıyönetim komutanlığı tarafından yapılacaktır. Önümüzdeki günlerde tüm il, ilçe, vali, kaymakam ve belediye başkanları için atamalar Yurtta Sulh Konseyi tarafından yapılacaktır" denildiği dikkat çekti.

Tüm siyasi partiler kapatılacak

Bütün siyasi partilerin sonlandırılacağı vurgulanan yazıda, “Siyasi partilerin tüm faaliyetleri sonlandırılmıştır. Siyasi partiler hakkındaki diğer adli ve idari işlemler müteakip dönemde yetkili makamlar tarafından ivedilikle yerine getirilecektir" denildiği ortaya çıktı.

Polis teşkilatı, sıkıyönetim komutanı emrinde olacak

Türkiye genelinde bulunan tüm polislerin sıkı yönetim komutanları emrinde çalışacağı vurgulanan belgede, "Tüm Polis Teşkilatı sıkıyönetim komutanları emrine alınmıştır. Vazifenin yerine getirilmesinde kusurlu davrananlar hakkında gereken adli ve idari işlemler sıkıyönetim komutanlıklarınca yapılacaktır."

Sıkıyönetim komutanları, belediye ve emniyetle işbirliği içinde olacak

Belgenin son maddelerinden birisi ise sıkıyönetim komutanları, belediye yetkilileri ve emniyet müdürlüklerinin iş birliği içinde olması gerektiğini belirten yazıda, “Suçluların ve suç şebekelerinin içinde olanların ve arananların yakalanarak muhafaza altına alınması, asayiş ve emniyet temini maksadıyla sıkıyönetim komutanları, il, ilçe belediyeleri, emniyet müdürlükleri yakın iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışacaktır. Bu kapsamda vatandaşların da desteğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır" denildiği ortaya çıktı.