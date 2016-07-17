Gölbaşı'nda şehit olan 47 özel harekâtçıyı F-16'lar ile vurdular

Darbe girişimi ortaya çıkınca Ankara Emniyet Müdürlüğü tüm polisleri göreve çağırdı. Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Merkezi’nde yüzlerce polis toplandı. Polisler kuşatılan Genelkurmay, Jandarma Genel Komutanlığı gibi binalara operasyona gitmeye hazırlanırken merkez savaş uçaklarıyla vuruldu. 2 bombalı saldırıda 47 polis şehit düştü.

Darbeci askerlerin Ankara’daki kritik hedeflere saldırısında en fazla kaybı Gölbaşı Özel Harekât personeli verdi. Darbeci askerler ilk olarak Genelkurmay karargâh binasına girdiler. Burada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve üst düzey komutanları rehin alan darbeci askerlerin hedefindeki ikinci nokta da Yenimahalle’deki MİT Müsteşarlığı oldu. MİT süper kobra bir helikopterle dakikalarca ağır makinalı silahlarla taranırken, MİT personeli de karşılık verdi.

Cumhurbaşkanlığı sarayının bombalanma anları:

Polisler çıkamadan bomba

Darbe girişiminin duyulmasından sonra Emniyet Genel Müdürlüğü tüm polisleri göreve çağırdı. Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda yüzlerce personel toplandı. Polisler darbecilerin kuşattığı Genelkurmay, TRT ve Jandarma Genel Komutanlığı’na operasyon için hareket etti. Hürriyet'te yer ala habere göre, polisler binadan çıkmadan darbecilerin kontrolünde bir F-16 savaş uçağı binayı havadan bombaladı. Binada büyük yangın çıktı. Savaş uçağı bir sorti daha yaparak 2. bombayı da bıraktı. Yerle bir olan binada 47 Özel Harekât polisi şehit düşerken, çok sayıda polis ise yaralandı. Darbecilerin komuta merkezi olarak kullandığı Beştepe’deki Jandarma Genel Komutanlığı binası da dün sabaha karşı TSK’nın kontrolündeki uçaklar tarafından vuruldu.

Birlikte eğitime gitmişler

Gölbaşı’ndaki şehit haberleri tek tek ocaklara düşerken, Adana’ya gelen ikiz şehit haberi yürekleri dağladı. İkiz kardeş olan 25 yaşındaki polisler Ahmet ile Mehmet Oruç vedalarında da birbirlerinden ayrılmadılar. 3 yıllık polis olan Ahmet ve Mehmet Oruç’un 8 ay önce Özel Harekât Daire Başkanlığı’na birlikte eğitime gittiği öğrenildi.

Bombalama ve ardından çıkan yangın sırasında Özel Harekât Merkezi’nde görevli komiser yardımcısı Kübra Doğanay da şehit oldu. Doğanay’ın şehit olduğu haberlerini yakınları Facebook hesaplarından paylaştı. Genç komiser yardımcısı Doğanay bugün Kayseri Yeşilhisar’da toprağa verilecek.

Saldırıda özel harekatçı Komiser Zeynep Sağır (38) da şehit oldu. 2 ay önce Sivas’tan Ankara’ya atanan Sağır’ın Doğukan (10) ve Emir (8) adında 2 çocuğu bulunuyordu.

Toplantı diye çağırmışlar

Darbe girişiminde istihbarat eksikliği tartışılırken, MİT, emniyet ve askeri istihbarat; Jandarma Genel Komutanlığı, Mamak ve Etimesgut birliklerindeki hareketliliği, cuma gün içinde tespit etti. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve askeri yetkililerle paylaşıldı. Ancak Jandarma’nın “Rutin günlük askeri faaliyetler” cevabı verdiği kaydedildi.

Değerlendirme sürerken, Akıncı 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan jetler havalandı. Genelkurmay’da kontrol sağlayan darbe girişimcileri, daha sonra ‘paralel yapı’nın en güçlü olduğu Jandarma Genel Komutanlığı’nı ele geçirdiler. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın tam karşısında olan Jandarma’da çoğu rütbeli 300 kişiyle kontrol sağlayan darbecilere, havadan da 2 helikopter destek verdi. Merkeze yönelen vatandaşlar ve polise helikopterlerden yaylım ateşi açıldı.

Ankara genelinde kontrolün sağlanmasının ardından Özel Harekat Polisi, Jandarma Genel Komutanlığı’na operasyon yaptı. Gaz ve sis bombalarının da kullanıldığı operasyon 7 saat sürdü. Sabah 07.53’te komutanlıkta kontrol sağlandı. 16 darbe girişimcisi ölü, 250’si sağ yakalandı.