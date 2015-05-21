Yalçın Akdoğan: HDP barajı geçerse çözüm süreci kalmaz

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, 7 Haziran seçimlerinde HDP'nin barajı geçtiği takdirde çözüm sürecinin devamına ilişkin, "HDP'nin parti olarak seçime girmesi, barajı HDP'ye geçirme çabaları, bir projedir ve bu HDP'yi de aşan bir projedir. Burada bir kaos planı işliyor. HDP'nin barajı geçmesi halinde AK Parti iktidarı güç kaybederse, çözüm süreci falan kalmaz. Yani çözüm süreci daha güçlü çıkmaz buradan" diye konuştu.

A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, HDP'nin "barajı geçeceğim" diyerek batıda demokrasi havarisi kesildiği söyledi. Akdoğan, "Sen demokratik siyasete inanıyorsan, o zaman bu adamın orada ne işi var? Bu yüzden baktığımızda, çözüm süreci şu anda tabii konsantrasyon seçime yoğunlaştığı için ikinci plana düştü ama biz ilgili kurumlarımız, çözüm süreciyle ilgili çalışmaları sürdürüyorlar, seçimden sonra da inşallah bu daha ivme kazanarak devam edecektir. Çözüm Süreci'nin sahibi biziz, başlatan biziz, bu yüzden bunu biz devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

'Barajı HDP'ye geçirme çabaları bir projedir'



Süreci kendilerinin başlattığını yineleyen Başbakan Yardımcısı Akdoğan, bugün devam ettiğini söyleyenin de yine kendileri olduğunu dile getirdi. "Biz devam ettiğini söylüyoruz, siz bittiğini söylüyorsunuz" diyen Akdoğan, şunları kaydetti:



"Çözüm sürecindeki adımları kim attı, reformları kim yaptı? Biz yaptık. Kim olmazsa çözüm süreci olmaz? AK Parti olmazsa çözüm süreci olmaz. Onun dışında 'şu parti olmazsa çözüm süreci olmaz' denilecek birisi var mı? Burada ana aktör AK Parti'dir. HDP burada proje olarak sahaya sürülmüştür. HDP'nin parti olarak seçime girmesi, barajı HDP'ye geçirme çabaları bir projedir ve bu HDP'yi de aşan bir projedir. Burada bir kaos planı işliyor, bir şekilde Türkiye'yi karıştırmak isteyenler, AK Parti'yi devirmek isteyenler bir plan uyguluyorlar. HDP'yi buna mecbur kıldılar, zorla parti olarak seçime girmelerini sağladılar ve HDP de kendi geleceğini, çözüm sürecinin geleceğini düşünmeden bu zokayı yuttu ve projeyi üstlendi. Bir takım çevrelerin bunu zorladıklarını görüyoruz. HDP kendini kullandırıyor, taşeron olarak. Ne yapıyor, 'gelin beni kullanın, siz AK Parti ile baş edemediniz, ben eğer barajı geçersem, bir şekilde AK Parti'yi devirebilirsiniz' diye kendini kullandıran bir yaklaşım var."

'HDP barajı geçerse çözüm süreci kalmaz'





"HDP, barajı geçmezse zaten ortalık karışır, geçerse hükümet devrilir yine ortalık karışır. Her halükarda Türkiye bir darbe alır bu işten" görüşlerinin ortaya atıldığını vurgulayan Akdoğan, "Bizim özellikle şunu söylememiz lazım: HDP'ye oy veren insanlar, HDP'nin barajı geçmesi halinde AK Parti iktidarı güç kaybederse, Çözüm Süreci falan kalmaz. Yani Çözüm Süreci daha güçlü çıkmaz buradan" dedi.