Yalçın Akdoğan: Dolmabahçe mutabakat değil, liderimizin sözü üstüne söz söylemem

Dolmabahçe Mutabakatı’nın yıldönümünde konuşan Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, ”Dolmabahçe bir mutabakat değildir; o gün de söyledim” dedi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı işaret ederek, “Liderimizin ötesinde söz söylemeyi doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı

Başbakan Yardımcısı Akdoğan, Meclis Bütçe Görüşmeleri’nde ‘Dolmabahçe Mutakabatı’ ile ilgili ilk kez konuştu. Akdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yaptığını hatırlatarak “Liderimizin ötesinde söz söylemeyi doğru bulmuyorum.” dedi.

Akdoğan, “Dolmabahçe bir mutabakat değildir; o gün de söyledim. Herhangi bir şey imzalanmış da değildir” ifadelerini kullandı.

Akdoğan’ın “Dolmabahçe Mutabakatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisi dahilinde mi yapıldı yoksa Cumhurbaşkanı’na rağmen mi yapıldı?” sorusuna verdiği karşılık şöyle:

“Dolmabahçe bir mutabakat değildir; o gün de söyledim. Herhangi bir şey imzalanmış da değildir. HDP milletvekilleri ile bir araya geldik. Bu ilk defa olmuyor; daha önce de görüşmelerimiz olmuştur. Bunun farklı, ucuz polemik meselesi yapılmasını da doğru bulmuyorum. Cumhurbaşkanımızın açıklaması olmuştur. Liderimizin ötesinde söz söylemeyi doğru bulmuyorum.”