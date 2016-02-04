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Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Dolmabahçe' iddiası: Yayın geciktirici kullanıldı

"Bugün itibariyle Erdoğan'ın ısrarla 'benim haberim yoktu; bilgim yoktu' demesini anlamlı bulmuyorum"

04 Şubat 2016 16:17

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “haberim yoktu” dediği Dolmabahçe görüşmelerinde yayın geciktirici sistem kullanıldığını iddia etti. 

Hürriyet'in haberine göre; CHP’li Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hem HDP’liler hem de eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç arasında polemik konusu olan Dolmabahçe görüşmelerine ilişkin yeni iddialar gündeme getirdi. Erdoğan’ın, Başbakan olduğu dönemde her şeye hakimken, Dolmabahçe toplantısı için “haberim yoktu” demesini inandırıcı bulmadığını kaydeden Tanrıkulu, şunları söyledi: 


3 dakika gecikmeli
 

“Ben o toplantının canlı olduğunu biliyordum. Ama canlı yayında, yayın geciktirici bir sistem kullanılmış. Görüntü 3 dakika kadar gecikerek yayınlanmış. O toplantıya ilişkin çekimlerin Erdoğan tarafından da izlendiğine eminim. Eminim yayın geciktirici sistem kullanılmasının nedeni Erdoğan’ın ‘itiraz edeceği’ bir bölüm olursa, o bölümü yayına vermemek içindir. Bugün itibariyle Erdoğan’ın ısrarla ‘benim haberim yoktu. bilgim yoktu’ demesini anlamlı bulmuyorum. Tümü kendisinin bilgisi dahilinde ve onayıyla yapılmıştır. Sonuç iyi olsaydı, ‘evet ben yaptım’ diyecekti. Sonuç kötü olunca ‘haberim yok’ dedi.” 


 

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