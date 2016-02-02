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Arınç: Dolmabahçe'deki üç arkadaşımız, Cumhurbaşkanı'na rağmen katıldıysa niye bakan yapıldılar?

Erdoğan, Arınç'la ilgili olarak "O zat, dürüst hareket etmiyor" demişti

02 Şubat 2016 19:27

AKP'nin kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Erdoğan'ın Dolmabahçe mutabakatından haberi vardı" sözleri nedeniyle kendisini "O zat, dürüst hareket etmiyor" diyerek eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Twitter üzerinden yanıt verdi. Arınç paylaştığı mesajda, "Sayın Cumhurbaşkanı’nın, Sayın Yalçın Akdoğan’ı ne kadar çok sevdiğini ve güvendiğini bildiğim için, Dolmabahçe görüşmesi ve detaylarına dair tüm bildiklerimi tarih huzurunda Sayın Yalçın Akdoğan’ın namusuna emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Arınç 17:25 ve 17:26'da attığı tweet'lerde "Dolmabahçe'deki üç değerli arkadaşımız Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikaz ve itirazlarına rağmen böyle bir fotoğraf vermişlerse, bu büyük suçu işlemiş olanlar niye hükümetizde bakan olarak taltif edilmiş olsunlar?" sorusuna yanıt aradı. 

Erdoğan'a "Mevki, makam veya şöhret için bu partiye gelmiş veya getirilmiş pek çok kişi ile umarım beni bir arada anmazsınız" diyen Arınç, sözlerine "Siz de lütfen bu sevgi ve dava arkadaşlığı adına, en azından geçmiş günlerin hatırına nefsinize uyarak samimiyetsiz kişilerin tahriki ile hareket etmeyin" ifadeleriyle devam etti. 

Arınç'ın “Ülkemize avdetinizde hayırlı yolculuklar diliyor; size ve hanımefendiye eşimle birlikte selamlarımı iletiyorum” sözleriyle bitirdiği mektubun tam metni şöyle: 

 

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