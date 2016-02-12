CHP'den Dolmabahçe mutabakatı için Meclis araştırması talebi

CHP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la, "Dolmabahçe mutabakatından haberi vardı" diyen AKP'nin kurucularından eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç arasındaki gerilimle tekrar gündeme gelen Dolmabahçe görüşmelerine ilişkin Meclis araştırması açılmasını istedi.

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın hazırladığı önergede, “Bu görüşmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisi dahilinde mi olmuştur yoksa gerçekten de bilgisi haricinde mi?” diye sordu.

CHP’nin Dolmabahçe görüşmelerine ilişkin önerge şöyle:

"28 Şubat 2015 günü, hükümet’ten 4, HDP’den 3 temsilci, Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya gelmiş, yarım saatlik bir ön görüşmeden sonra televizyon kamerası karşısında bir mutabakat metni açıklamıştı.

Görüşmeye hükümet adına Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, İçişleri Bakanı Efkan Ala, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muhammet Dervişoğlu katılmıştı. Ancak 3 hafta sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Dolmabahçe mutabakatını asla kabul etmiyorum. Bilgim de yoktu’ bağlamında ifadeleri olmuştu.

Ancak 22. Dönem TBMM Başkanı ve AKP Hükümetinin Başbakan yardımcısı Bülent Arınç CNNTÜRK’te Taha Akyol’un Eğrisi Doğrusu programında "Oturma düzeni dahil, kimin nasıl konuşacağı, taraflar o konuda anlaştılar. Cumhurbaşkanı'nın haberinin olduğunu biliyorum. Bana söylendiği kadarıyla sayın Başkanımız da sayın Yalçın Akdoğan da gelişmelerden anında kendisini bilgi sahibi kıldıklarını ifade ettiler. Kaldı ki sanıyorum Mart ya da Nisan ayıydı, sayın Cumhurbaşkanı'nı bu görüntüyü eleştiren bazı sözleri oldu. Bu sözlere ben hükümet sözcüsü olarak karşılık vermek durumunda kaldım. Oradaki bir cümlem sayın Cumhurbaşkanı bu gelişmelerden haberdardır" şeklinde ifadeleri olmuş ve Cumhurbaşkanın ifadelerini yalanlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı rahatsız eden Dolmabahçe görüşmelerinin içeriği hakkında birçok iddialar ve görüşler mevcuttur. Hükümet ve muhalefet kanadı görüşmeleri birçok farklı şekilde yorumlamakta ve toplumda büyük bir muamma oluşmaktadır. Bu görüşmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisi dahilinde mi olmuştur yoksa gerçekten de bu görüşmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisi haricinde mi olmuştur.

Yukarıda belirtilen hususlar ışığında; Dolmabahçe görüşmelerinde Hükümet ile HDP yetkililerinin görüşmelerinin TBMM bilgisi dahilinde olması ve için Anayasa’nın 98nci ve içtüzüğümüzün 104ncü ve 105nci maddeleri gereğince Meclis Araştırma Komisyonu açılmasını saygılarımızla arz ederiz."