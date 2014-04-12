Yağmur Atacan saldırı sonrası 4 koruma tuttu

Geçen pazartesi akşamı Etiler'de bulunan oto galarisinden çıkaken aracının içinde silahlı saldırıya uğrayan Yağmur Atacan, güvenlik önlemlerini arttırarak koruma tuttu. Polis motosikletli saldırganı aramaya devam ederken, Atacan eşi Pınar Altuğ’un da önerisiyle kendine dört yakın koruma tuttu.

Behlül Aydın'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Yağmur Atacan, bundan böyle Etiler’deki oto galerisine yakın korumaları eşliğinde gidip gelecek. Korumalar, önceki akşam işbaşı yaptı.

Silahlı saldırının ardından bir süre evinden ve iş yerinden uzak kalmak isteyen Yağmur Atacan, dün yurtdışına uçtu.

