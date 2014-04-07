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Yağmur Atacan silahlı saldırıya uğradı

Oyuncu Yağmur Atacan'a seyir halindeki bir araçtan ateş açıldı

07 Nisan 2014 23:51

Yağmur Atacan'ın aracına kurşun isabet etti. Bu akşam saatlerinde Etiler Ülgen sokakta aracına binen Atacan'a seyir halindeki bir araçtan ateş açıldı.

Silahlı saldırıda mermi aracın ön sol camından girip arka sağ camdan çıktı. Araçta maddi hasar oluşurken, Atacan saldırıdan yara almadan kurtuldu. 

Atacan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, eşi Pınar Altuğ Atacan, haberi doğruladı, "Olay ofisimizin önünde gerçekleşti. Büyük bir olay yeri inceleme ekibi çalışma yapıyor. Eşim, arabasına bindiği sırada olmuş. Neyse ki bir şey olmadı. Eşimin şüphelendiği isimler var tabii ki, kasıt var ama bırakalım polis araştırsın" diye konuştu. 

Olayın ardından polis ekipleri ofiste Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ Atacan'ın ifadelerine başvurdu. 

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