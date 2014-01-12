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Yağmur Atacan nikah şahidinden dayak yedi

Oyuncu Yağmur Atacan, kendisine 45bin dolar borcu olduğunu iddia ettiği Alper Çağrı Önal tarafından darp edildi

12 Ocak 2014 14:45

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan, 45 bin dolar alacağı olduğunu iddia ettiği nikâh şahidi Alper Çağrı Önal tarafından randevulaştıkları oto galerisinde dövüldü.

Yağmur Atacan 8 yıldır tanıştığı  Autostore Oto Galerisi’nin sahibi Alper Çağrı Önal'ın kendisine 45 bin dolar borcu olduğunu ve bunu konuşmak için buluştukları oto galerisinde kendisini darp ettiğini söyledi. Beykoz Devlet Hastanesi’nden darp raporu alan Atacan emniyetteki ifadesinde olayı şöyle anlattı:

“Alper, ‘İki yıl önce yaşadığım ekonomik sıkıntıda yanımda olmadınız’ diyerek beni ve yanımızdaki bir arkadaşı suçladı. Ortamda hiçbir gerginlik yokken ayağa kalktı, aniden bana vurmaya başladı. Ne olduğunu bile anlamadım. Ona karşılık veremedim. Bana tekme attı, yere düştüm. Araya arkadaşlar girdi. Burnuma ve sol gözüme darbe aldım. Burnum kanıyordu. İki arkadaşım beni dışarı çıkardı. Alper, ‘Git oğlum git, savcılığa git, polise git, nereye gidersen git, seni anca karın kurtarır. Bundan sonra arkana dikkat et, her gün peşine adam takacağım. Kendine mukayyet ol oğlum, o 30 bin lirayı da vereceksin’ diye bağırdı.”

 

Dayak yok sadece bağırıştık

 

Yağmur Atacan, gecenin sonunda Beykoz Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu aldı, sonra da polise giderek şikâyetçi oldu. Alper Çağrı Önal ise hakkındaki iddialar nedeniyle gözaltına alındı, ifadesinin ardından da serbest kaldı. Önal, ifadesinde, olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklanmadığını, darp olayının da gerçeği yansıtmadığını öne sürdü: “Olayın yaşandığı gün, Yağmur’un şoförü bana hakaret içeren bir söz söyledi. Yağmur’dan şoförüne müdahale etmesini istedim. Etmeyince de sinirlendim, aramızda tartışma yaşandı. Bağırma çağırma oldu, ancak darp olayı kesinlikle yaşanmadı.”

 

Şikayetçi olmaz

 

Alper Çağrı Önal, Yağmur Atacan’ın darp raporu alıp kendisini şikayet etmesi hakkında şunları söyledi: “O anda bir hassasiyet göstermiş olabilir ama şikâyetçi olacağını düşünmüyorum. Büyütülecek bir konu değil. Halen de kendisiyle görüşüyorum. Aramızda sorun yok. Hastaneden rapor aldığı konusu da doğru değil, darp yaşanmadı ki rapor alsın.”

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