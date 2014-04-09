Silahlı saldırıya uğrayan Yağmur Atacan: Silahı gördüm, kafamı eğdim

Dizi ve film oyuncusu Pınar Altuğ’un eşi oyuncu Yağmur Atacan, dün işyerinden çıkıp otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Olay ile ilgili ifade veren Yağmur Atacan, "İşyerimden çıktım, aracıma bindim. Bu sırada motorsikletli, başında kask bulunan bir kişinin bana doğru silahını doğrulttuğunu gördüm. Yan koltuğa doğru eğildim” dedi. Atacan olayda yara almazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Çetin Aydın’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, dün 17:30 sıralarında Etiler Ülgen sokakta bulunan iş yerinden dışarı çıktı. Atacan park halinde olan aracına bineceği sırada, motosikletli bir kişi tarafından ateş açıldı. Silahlı saldırıda mermi aracın ön sol camından girip arka sağ camdan çıktı. Atacan olayı yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Saldırının ardından Asayiş Şubesi ekipleri olay yerine geldi. Polis çevrede ayrıntılı şekilde araştırma yaptı. Atacan daha sonra ifade vermek üzere Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’ne gitti. Yağmur Atacan, 7 Ocak’ta 45 bin dolar alacağı olduğunu iddia ettiği nikah şahidi Alper Çağrı Önal tarafından randevulaştıkları oto galerisinde dövüldüğünü iddia etmişti.

Etiler Ülgen Sokak'taki işyerinden çıktıktan sonra, aracına bineceği sırada silahlı saldırıya uğrayan oyuncu Yağmur Atacan, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'nde yaklaşık 4,5 saat ifade verdi.

Yan koltuğa doğru eğildim

"İşyerimden çıktım, aracıma bindim. Bu sırada motorsikletli, başında kask bulunan bir kişinin bana doğru silahını doğrulttuğunu gördüm. Yan koltuğa doğru eğildim. Bu anda silah sesiyle birlikte aracın camı patladı. Doğrulduğumda saldırganın kaçtığını gördüm. Yüzünü göremedim. İşlerimiz nedeniyle sorun yaşadığımız insanlar oluyor. Bunlardan herhangi biri olabilir. Saldırıyı şu yapmıştır diyemem."