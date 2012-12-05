Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'de başlayacak yağışlar, gece saatlerinde Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in batısını etkisi altına alacak. Bazı bölgelerde de karla karışık yağmur görülecek.

Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun batısı ve Bolu çevrelerinde kar ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışlar, özellikle bu gece saatlerinde kuvvetli güneyli rüzgârla birlikte Kıyı Ege ile Muğla ve Çanakkale çevrelerinde etkili (20-50 kg/metrekare) olacak.

Yağışlar, ülke genelinde, yarın genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Cuma günü, Trakya dışında ülke genelinde devam edecek yağışların, cumartesi günü doğu bölgelere çekilerek, iç ve batı bölgeleri terk etmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında ise yarın önemli bir değişiklik olmayacak, cuma günü kuzeybatı kesimlerde, hafta sonunda ise kuzey, iç ve doğu bölgelerde 3 ila 6 derece azalacak.