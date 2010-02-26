Yurtta hava durumu

T24 - Türkiye önümüzdeki günleri de zaman zaman güneşin olduğu, zaman zaman da yağmurların yağdığı, sıcaklığın ise gün gün değişiklik göstereceği bir havada geçirecek.





Türkiye'nin beş büyük kent merkezinin hava koşulları şöyle:



İstanbul bugün parçalı bulutlu, rüzgar da zayıf, Boğaz’da yine sis oluşabilir, sıcaklık 13 derece. Hafta sonu daha soğuk geçerken, Cumartesi akşamı yağmur bekleniyor. Ankara bulutlu 12 derece. İzmir parçalı bulutlu, rüzgar zayıf ve pus bu kenttede oluşabilir. Bursa'da gökyüzü çok kapalı değil, Adana'da ise yağmur zayıflayarak sürüyor.



Marmara'da rüzgarın zayıf, gökyüzünün parçalı bulutlu olduğu bir hava hakim ama sis te oluşabilecek. Hafta sonu daha soğuk geçecek. Cumartesi sert karayel önce Trakya'ya, akşam ise bölgenin geneline yağmur getirecek. Sıcaklık bugün 13-15 derece arasında.



İç Anadolu günü bulutlu ve hafif rüzgarın etkisinde geçirecek. Sıcaklık 12 dereceye yakın. Pazar günü 3-4 derecelik soğumayla, kısa süreli yağmurlarda bekleniyor.



Ege'de bugün yağmur çok hafif, güneşte çıkacak. Yarın ise daha sık aralıklarla yağmur bekleniyor. Hafta sonu özellikle Pazar günü soğuk esecek rüzgar nedeniyle hava serinleyecek.



Türkiyenin güneyi bugünlerde en fazla yağış alan bölge. Bugün Kuzey Kıbrıs, Adana arasında yağmur hızını yavaşlatacak. Ama Güneydoğu'da daha kuvvetli. Antalya'da ise güneşli ve hafif yağmurlu bir hava var. Yarın yağışlar ara versede, Pazar günü için tedbirli olunmalı: Adana'dan Güneydoğuya kadar çok şiddetli yağmur bekleniyor.



Doğu Anadolu'nun kuzeyinde bugünlerde yağış yok ancak bölgenin güneyine van, Hakkari Bitlis çevresine, Güneydoğu üzerinden hafta sonu yağmur gelecek.



Karadeniz’de Samsun'dan Artvin’e kadar olan kentler bugünlerde en az yağış alan kesim. Rüzgar hafif, sıcaklık 15 derece civarında. Bolu, Zonguldak, Düzce arasında ise hafta sonu kısa süreli yağmurlar olacak.







