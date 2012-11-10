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Yaşam

Meteoroloji'den Türkiye'ye kar yağışı uyarısı

Türkiye yarın sabah saatlerinde Marmara Bölgesi’nin doğu kesimlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı havanın etkisine girilecek

10 Kasım 2012 12:39

Türkiye, yarın Karadeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, halen Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkisini sürdüren serin ve yağışlı hava kütlesi, hafta sonunda doğuya doğru hareket ederek, iç ve doğu bölgelerde etkili olacak.

Tahminlere göre, yarın sabah saatlerinde Marmara Bölgesi’nin doğu kesimlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı havanın etkisine girilecek.

Yağışlar, yarın Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Doğu Anadolu’nun güney ve batısıyla yerel olarak İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Sinop çevrelerinde kuvvetli, Malatya, Tunceli, Elazığ, Adıyaman ve Bingöl çevrelerinde çok kuvvetli; pazar günü ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi geneliyle Bingöl, Bitlis, Muş, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş ve Tunceli’de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.

Hafta sonunda yağışlar, Karadeniz’in iç kesimlerinin, İç Anadolu’nun kuzeydoğusuyla Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Yetkililer, kuvvetli yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı can ve mal emniyeti için vatandaşlarla ilgilileri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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