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Dünya

Yağmur geliyor, sıcaklıklar 12 derece düşecek

Meterolojiden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde 6 ila 12 derece düşecek

07 Kasım 2012 13:59

Hava sıcaklıkları 12 derece azalacak

Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile akşam saatlerinden sonra Batı Akdeniz bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların; Marmara’nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Metoroloji, tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının; bugün(7 Kasım 2012)yurdun kuzeybatı kesimlerinde, yarın(8 Kasım 2012) yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde, hafta sonunda ise doğu bölgelerinde  6 ila 12 derece azalarak, mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği olcağını belirtti.

Kuvvetli yağış beklenen bölgeler

Yarın,(8 Kasım 2012) Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların Antalya’nın doğu kesimleri ile Mersin ve Adana çevreleri başta olmak üzere Akdeniz bölge genelinde çok kuvvetli ve şiddetli, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ile Giresun ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Cuma günü ve hafta sonunda serin ve yağışlı havanın doğuya doğru hareket ederek iç ve doğu bölgelerimizde etkili olmaya devam edeceği ve batı bölgelerimizde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

Meterolji uyardı

Meteoroloji 'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın ani ve hissedilir sıcaklık düşüşü ile kuvvetli yağış ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksama, vb.) karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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