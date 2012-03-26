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Yaşam

Türkiye soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına girdi

Türkiye, akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek

26 Mart 2012 19:29

 

Türkiye, akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığı tüm yurtta Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle hissedilir derecede azalacak.
Tahminlere göre, bugün öğleden sonra iç kesimlerde görülecek mevzi sağanağa ilave akşam saatlerinden itibaren Karadeniz Bölgesi de yağışlı geçecek.
Yağışlar genellikle yağmur, Karadeniz'in iç kesiminin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olacak.
 
Yarın, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağışlı, diğer yerler parçalı bulutlu geçecek.
Yağışlar, genellikle yağmur, Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde gerçekleşecek.
Yurdu etkileyen soğuk ve yağışlı hava kütlesi, 28 Mart Çarşamba Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesiminde (Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde) etkili olduktan sonra yurdu terk edecek.
 
Öte yandan; 28 Mart'ta yurdun kuzeybatı kesimlerinin Marmara, Kuzey ve iç Ege, Göller Bölgesi, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz bölümü Balkanlar üzerinden gelen yeni yağışlı hava kütlesinin etkisine gireceği tahmin ediliyor.
 
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bolu, Kütahya'nın yüksek kesimleri ile Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor.
Hava sıcaklığının, yarın yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 6 ile 10 derece azalacağı, 28 Mart'ta önemli bir değişikliğin olmayacağı, 29 Mart Perşembe gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak tekrar artacağı bekleniyor.
 

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