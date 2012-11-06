Havalar soğuyor; İstanbul 14, İzmir 17, Ankara 9 derece olacak!

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla ılık günler geçiren Türkiye, Perşembe günü soğumaya başlayacak. İstanbul 14, İzmir 17, Ankara 9 dereceye kadar düşecek.

Pastırma yazı Anadolu genelinde 2 gün daha devam edecek. İstanbul ve Marmara bölgesinde ise bugün akşam yağmur başlıyor, Çarşamba günü Marmara, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa çevrelerinde kuvvetli sağanak yağmurlar olacak.

Perşembe soğukların hissedileceği gün. Ülkenin büyük bölümünde başta Ankara, Bolu, Antalya olmak üzere tüm Marmara, İç Anadolu, Ege, Akdeniz'de şiddetli yağmur, gök gürültüsü, hatta dolu yağışları olacak.

Aynı gün Ege için bir başka tehlike Ege Denizi'nde oluşacak fırtına, Marmara'da da poyraz çok şiddetli esecek.

Perşembe ve Cuma günleri Bolu, Ankara, Çankırı, Kastamonu boyunca sıcaklık bu mevsim ilk kez 10 derecenin altına inecek. O nedenle Bolu Dağları'nın tepelerine kar yağabilir. Soğuk hava pazara kadar kalacak.

Perşembe ve Cuma günü Akdeniz bölgesinde Antalya'dan Adana'ya kadar da yaşamı olumsuz etkileyecek kadar şiddetli yağmurlar bekleniyor.

İstanbul'da yağmur yarın akşam başlıyor, bu gece ve çarşamba günü yağış şiddetli olurken, gök gürültüsü ve dolu yağışı da bekleniyor. Havanın hızla soğuyacağı gün ise perşembe.

Perşembe günü İstanbul 14, İzmir 17, Ankara 9 dereceye düşecek.