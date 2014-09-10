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Ekonomi

Yabancı yatırımcılar Türk mahkemelerine güvenmedikleri için tahkim yoluna gidiyor

17 Aralık operasyonları, yeni hakim atamaları ve bu hakimlerin demeçleri sonrası yabancı şirketler endişeli

10 Eylül 2014 15:48

17 Aralık süreci sonrasında başlayan hükümetin hukuka müdahale ettiği yönündeki tartışmalar, yabancı yatırımcının duvarlarında "Adalet Mülkün Temelidir" yazılı Türk mahkemelerine gitme eğiliminin düşmesine neden oldu. Bağımsızlık ve hız isteyen tedirgin yatırımcının gözdesi: Uluslararası tahkim.

Sadece 2013'de 12.6 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çeken Türkiye'de yabancı yatırımcının hukuka güveni azalıyor. The Wall Street Journal Türkiye'den Ayşegül Akyarlı Güven'in haberine göre özellikle 17 Aralık süreci sonrası yaşanan hakim atamalarının ve bu hakimlerin basına verdiği demeçlerin ardından yabancı yatırımcı sürece dair endişe duymaya başladı. Lokal ve uluslararası şirketlere hukuk servisi veren Göksu Avukatlık'ın kurucusu Noyan Göksu'ya göre yabancı yatırımcıların idrak eşiği bizimkinden farklı. Göksu "Yargıdaki kitlesel görev yeri değişimlerini bir kaç ay geriden de olsa görüyorlar. Tam anlamıyorlar ve anlamadıklarından korkma tepkisi veriyorlar. Siyasetin hukuka müdahalesi sıkça soruluyor diyebilirim" dedi.

 

'Yargıdaki atamalar siyasi mi?' sorusu geliyor

 

Yabancıların en çok sorguladıkları konuların yargıdaki atamaların siyasi olup olmadığı, hakim ve savcı güvencesi gibi noktalarda olduğunu dile getiren Göksu "Deneyimli hukuk müşavirleri olan yabancı şirketlerin kendilerini Türk mahkemelerinin emin ellerine teslim ettiğine pek rastlamıyoruz. Onlar tahkimin tarafsız ve uzman hakemlerce yargılanma, dil, üslup ve usul bakımından esneklik, tanık ve bilirkişileri sorgulamada özgürlük, hızlı tebligat, 150'den fazla ülkede tenfiz imkanı gibi görece üstünlüklerini tartışmıyorlar bile" diyor.

 

Türk şirketler de Doğu Blok ülkelerinde tahkim istiyor

 

Sorunların Türk mahkemeleri veya tahkimde çözülmesinin yabancı yatırımcıdan yatırımcıya değişen bir konu olduğunu ifade eden Avukat Ahmet Güran "Eğer Türkiye'de faaliyet gösteren bir Anonim Şirket ya da Limited Şirket şeklinde bir tüzel kişiliğe sahip yatırımları var ise, ihtilaflarını yasalardan gelen hükümler doğrultusunda Türk Mahkemelerinde çözüyorlar. Ancak, Türkiye'de bir tüzel kişiliği bulunmuyorsa, yapılan işin niteliğine göre tahkim şartı talebi bulunmakta. Hatta, bazı Türk şirketleri de eski doğu bloğu ülkelerinde iş yaparken tahkim şartının konmasını talep ediyor" diye konuştu.

 

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