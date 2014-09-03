17 Aralık'ın polis şefi Yakup Saygılı ve 11 polise tutuklama talebi

17 Aralık2ın polis şefi, eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

22 temmuz operasyonunun 3. dalgasında gözaltına alınan 17 kişiden aralarında eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı'nın da bulunduğu 4 kişi savcılık sorgularının ardından akşamsaatlerinde serbest bırakılmıştı.



Eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ile beraber 13 kişinin ise savcılık sorgusu saat 04.00'a kadar sürdü. Soruşturma savcısı İsmail Uçar tarafından ifadesi alınan 13 kişinden aralarında Saygılı'nın da bulunduğu 12 kişi tutuklama talebiyle, bir kişi ise yurtdışı çıkış yasağı adli kontrolü uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheli polislerin sorgusu İstanbul Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılacak.