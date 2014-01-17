Hakim ve savcılardan HSYK atamalarına eleştiri

Arzu Yıldız / Ankara



Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Dairesi’nin, hazırlanan kararname ile yolsuzluk ve kritik soruşturmaları yürüten 22 savcının görev yerini değiştirmesi, hukukçular tarafından kullanılan adalet.org isimli internet sitesinde tartışıldı. Hakim Bayram K. “Yolsuzluk soruşturması yapabilecek, tayin sıkıntısı olmayan (kar-kış, doğu-batı eş-çocuk farketmez diyen) cesur savcılar aranmaktadır” ifadesini kullanırken Hakim Mehmet G., “Sırtı kalınlara karşı hukuk işlemediği için zalimlere karşı tek tutar dalımız 'cehennem' kaldı, onu da elimizden almasan iyi olacak” dedi.



Kararnameyi tartışmaya açan hukukçular, birlik çağrısı yaparken, HSYK’yı da eleştirdi. Adalet.org isimli sitede kararnameyle ilgili yapılan yorumlardan bazıları şöyle:



Savcı Mehmet G: “Keşke bu kararnameyi yapmak yerine toplu olarak istifa etseydiniz. Sizleri ayakta alkışlar ve yıllarca saygıyla anardık.”



Savcı Evren Ö: “Sayın meslektaşlarım paniğe gerek yok. Rahat olalım. Polisten farkı olmayan yargı mensupları görevlerinden alınmışlar... Yeni görevden alınmalara hazır olalım. Bu konuda ufak şüphem bile yok. Yargı bağımlıdır bağımlı...... BAĞIMSIZLIK NE OLA.....”



Savcı Kemal U: “2006 yılında Sayın Ferhat Sarıkaya'nın yaşadığı olaylardan farklı değil bugün yaşananlar, o zamandan bu zamana sadece sujeler objeler değişmiş, bunun dışında yargı adına hiçbir şey değişmemiş, bugün bunu daha iyi görebildim.”



Hakim Hasan Nafi K: “Paralel kararname :) Bu sefer devlet kendi paralelini yapıyor :)”



Avukat Elkan A: “Bize dokunmayın biz istediğinizi yaparız kararnamesi”



Hakim Aydın B: “Bu ülkede yargı yoktur. Yargının güçlüye dokunması mümkün değildir.”



Hakim Mehmet G: “Öyle bir şey olsa, zaten hesap vermeye gerek kalmazdı. Bu ülkede ne yazık ki sırtı kalınlara karşı hukuk işlemediği için zalimlere karşı tek tutar dalımız 'Cehennem' kaldı, onu da elimizden almasan iyi olacak...”



‘Yolsuzluk soruşturması yapacak cesur savcılar aranıyor’

Savcı Ramazan Ü: “Böyle bir zamanda, bu kadar hassas bir dönemde, başka kurumlarda yapılan bağıra bağıra gelen hukuksuz atamalar, yer değişikliği konusunda eleştiriler yaparken kendi kurumumuzdan böyle tepsi içinde kelle sunmayı görünce taşınan meslek onurundan cübbeden utanç duymak bence hafif kalıyor, böyle bir kararnamenin altına imza atmak yerine istifa cüretini gösterebilecek bir insan yok mudur? Bu insanların çoluk çocukları kış vakti, okul derdi, ev derdi, yazıklar olsun sebep olan herkese.

Asıl birlik vakti şimdidir. meslektaşlarımıza yapılanlara onlar benden değil deyip sessiz kalırsak, bir gün bizi idama götürürken arkamızdan ağlayan kalmaz. Kimse, atanan arkadaşlar şöyle yanlış yaptı, böyle mağduriyetler doğurdu demesin, hepimizin evrakları içerisinde belki istemeden yaptıkları bazı hatalar da vardır ki başka mağduriyetlere neden olan. Her ne olursa olsun bir hakim veya savcı yerine getirdiği görevi dolayısıyla yerinden alınmamalıdır, bilinçli olarak hukuksuzluk yapmadığı üzere…”



Hakim Adem A: “Olmadı HSYK olmadı, kendin istifa ederek kahraman olabilecekken birilerini hiç de hak etmedikleri halde kahraman ilan ettin.”



Hakim Mahmut E: “Hukukun devreden çıktığı bir dönemde bulunduğumuz için yapılan eylemleri eleştirmek hukuk bilimi açısından bir artı değer ifade etmeyecek. Bu süreç, 17 Aralık operasyonunu yapan emniyet şube müdürlerinin 24 saat geçmeden görevden alınması ile başladı, ne kadar ve nereye kadar devam edeceği ise bilinmiyor. Hukuk devleti özelliğimiz açısından kaybedilecek bir puan kalmadığı için HSYK'nın veya hükümetin attığı hukuka aykırı adımları artık saymaya gerek yok. Engellemek için yapacak bir şeyi olanlar yapmalı tabii. Ancak gariban kürsü hakimi ne yapabilir, öyle değil mi? Uluslararası şikayette bulunsak, zaten tüm dünya izliyor. Yani yeni bir şey göstermiş olmayız uluslararası camiaya. Bizim yapabileceğimiz şey fazla kalmadı. HSYK üyelerinin yanında MEVCUT HSYK tarafından seçilmiş bulunan yüksek yargı üyelerinin birlikte istifa etmesi ve bunun karşılığında liyakatın en ön sırada olduğu bir seçimle yeni yüksek yargı üyelerinin seçimi ve HSYK konusunda salt yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını esas alan bir hareket ile Anayasa’nın değiştirilmesi ve gerçek hukukçuların ve hukukun üstünlüğüne inanan hukukçu olmayan diğer üyelerin de yer aldığı bir HSYK gibi ütopik bir düşünce dışında çözüm görünmüyor. Bu ütopik düşünce ise ancak Hükümet'in bu yönde irade sergilemesi gibi bir başka ütopik düşüncenin gerçekleşmesi ile mümkün olabilir. Buna imkan var mı? CEVAP HAYIR olduğunda Türkiye’nin ileride neleri kaybedeceğini düşünmek bile istemeyiz. EVET demek kolay değil. EVET'in ihtimali binde kaç?”

Hakim Bayram K: “Yolsuzluk soruşturması yapabilecek, tayin sıkıntısı olmayan (kar-kış, doğu-batı eş-çocuk farketmez diyen) cesur savcılar aranmaktadır.”