Yargıda 17-25 Aralık operasyonu; savcılara tayin ve inceleme

Arzu Yıldız / Ankara

17 ve 25 Aralık 2013 tarihlerinde iki dalga halinde başlatılan operasyon dört bakanı koltuğundan ederek hükümeti sarstıktan sonra emniyette yürütülen büyük operasyon, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda (HSYK) yapılan üye kaydırmalarının ardından yargıda da başlatıldı. Çok sayıda hâkim ve savcının yeri değiştirilirken, yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturmaların savcıları hakkında inceleme kararı verildi.

Yolsuzluk operasyonunun ardından yapılan Adli Kolluk Yönetmeliği değişikliğinin "Anayasa'ya aykırı olduğu" açıklamasına katılan HSYK üyelerinin, dün yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ilk kez katıldığı HSYK Genel Kurulu'nda atama ve terfilere bakan 1. Daire'den gönderilmelerinin ardından hâkim ve savcı kararnamesi hazırlandı.

Kararname çerçevesinde İstanbul Başsavcıvekillerinden Fikret Seçen Gebze'ye, Ercan Şafak Kocaeli'ne, Terörle Mücadele Kanunu 10. Maddesiyle Yetkili Savcı Cihan Kansız da Sakarya'ya atandı.

17 Aralık operasyonunu "İstanbul Başsavcıvekili" olarak yöneten, ancak daha sonra geçici görevle Bakırköy'e atanan Zekeriya Öz, 17 Aralık soruşturmasını yürüten savcı Celal Kara ve 25 Aralık operasyonu için gözaltı, arama ve ifade talimatları yerine getirilmeyen ve dosyadan el çektirilen savcı Muammer Akkaş hakkında da inceleme izni çıktı. Başbakan Tayyip Erdoğan, ifadeye çağırdığı isimler arasında oğlu Bilal Erdoğan'ı da dahil eden Akkaş için "Yüz karası savcı. Seninle işimiz bitmedi" demişti.

Emniyet Müdürü'ne inceleme izni verilmedi

Öz, Akkaş ve Kara ile birlikte, yargı talimatlarının emniyet tarafından yerine getirilmediği gerekçesiyle İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok hakkında da incele izni istenmişti. Ancak İçişleri Bakanı Efkan Ala, Altınok hakkında inceleme izni vermedi.

Ayrıca, Hatay’daki TIR’ı arayan Adana Özel Yetkili Savcısı Özcan Şişman, İzmir’de yolsuzluk operasyonunu yürüten savcı ve Van’daki El Kaide operasyonunu yürüten savcının da aralarında bulunduğu 20 kişilik bir kararname hazırlandığı da bildirildi.