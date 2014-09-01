17 Aralık polislerine operasyon

Emniyet mensuplarına yönelik "22 Temmuz" soruşturmasında 3'ncü dalga operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyon kapsamında çok sayıda polis gözaltına alındı. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu yöneten polis şefi Yakup Saygılı ile eski Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı da gözaltına alınanlar arasında.

Şu ana kadar 20 polis gözaltına alındı. 14'ü amir 33 polis hakkında da gözaltı kararı var.

Yakup Saygılı, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Saygılı, gazetecilere niçin gözaltına alındığını bilmediğini söyledi.

Polislerden bazılarının üzerlerine Türkçe ve İngilizce "Sıfır" yazan siyah tişörtler giydiği görüldü. Bu tişörtlerden giyen şüphelilerden birinin, "Biz zaten sıfırız, buradayız. Ama haram para sıfırlanmaz" diye bağırdı.

'Hükümete karşı darbeye teşebbüs suçlaması'

Polislerin "Hükümete karşı darbe girişiminde bulunmak" suçlamasıyla gözaltına alındıkları iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonunu "hükümete karşı darbe girişimi" olarak nitelemişti.

17 aralık operasyonu'nda ne olmuştu?

17 Aralık operasyonu kapsamında dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Kaan Çağlayan, Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Bora Bayraktar, İran asıllı Reza Sarraf, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın da bulunduğu isimleri 'yolsuzluk ve rüşvet' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.



Bu isimlerden Barış Güler, Kaan Çağlayan, Reza Zarraf, Süleyman Aslan'ın da aralarında bulunduğu bazı isimler tutuklanmıştı. Bu isimler 17 Aralık'ı yapan hakim, savcı ve polislerin görevden alınmasının ardından nöbetçi hakimliklerce serbest bırakılmıştı.

Yakup Saygılı operasyonu önceden duyurdu

Yakup Saygılı gece saat 03.00 sularında kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda gözaltına alınacağını ve kendisini takip eden polislerli atlatarak hastaneye gittiğini yaszmıştı. Saygılı daha sonra kendisine zatürre için serum bağlandığını belirtmiş ve yattığı hastanenin adını vermişti.

İşte o tweetler: