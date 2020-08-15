'Aile federasyonu' Wushu'da birinciliği paylaşmak zorunda kalan sporcu konuştu: Bizler onların şampiyon olmasını sağlayan oyuncaklarıyız

'Aile federasyonu' eleştirileriyle gündeme gelen Türkiye Wushu Federasyonu’nun (TWF) 2018 Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği Federasyon Başkanı'nın eşi Fatma Akyüz'ün yeğeni Dursun Ali Çapoğlu ile paylaşmak zorunda kalan Oğuzhan Kerenciler, yaşadıklarını anlattı.

Oğuzhan Kerenciler, 2018 Türkiye Wushu Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaştı fakat Fatma Akyüz’ün de dahil olduğu hakemlerin kararıyla Akyüz’ün yeğeni olan Dursun Ali Çapoğlu’yla birinciliği paylaşmak zorunda kaldı.

Şimdilerde pazarcılık yapan genç sporcu Birgün'den Eren Tutel'e konuştu. Kerenciler "Emeğimizin onlar için bir önemi yok. Bizler onların şampiyon olmasını sağlayan oyuncaklarız” dedi.

Hala hakem, yeğen birinci

Oğuzhan Kerenciler, iki yıl önce 7 ile 10 Nisan tarihleri arasında düzenlenen turnuvada, ‘dao kılıç’ disiplininde yarışarak sergilediği performansla şampiyonluğa ulaştı. Ancak hakemlerin puanlaması ve kararıyla birinciliği Türkiye Wushu Federasyonu (TWF) Asbaşkanı Muhammet Çapoğlu ile TWF Başkanvekili Abdurrahman Akyüz’ün eşi Fatma Akyüz’ün yeğeni olan Dursun Ali Çapoğlu’yla paylaşmak zorunda kaldı. Üstelik Fatma Akyüz’ün yeğenin birinciliği ulaştığı müsabakada hakemlik yaptığı öğrenildi.

2020'de de benzer senaryo

Tarafsız bütün gözlemciler Oğuzhan’ın şampiyonluğu kazanmasını düşünürken hakemler iki sporcuyu da birinci ilan etti. Bu şampiyonluk Dursun Ali’nin ilk şaibeli şampiyonluğu da değil. Çapoğlu, daha önce TRT ekranlarından canlı yayınlanan 2020 Türkiye Şampiyonası’nda hareketini tamamlamamasına rağmen yine Fatma Akyüz’ün de dahil olduğu hakemler tarafından şampiyon ilan edilmişti.

''Akyüz, yeğenini birinci yaptı''

Oğuzhan Kerenciler, yaşadığı haksızlıklar nedeniyle sporu bıraktığını aktardı. 17 yaşındaki genç sporcu şimdilerde geçimini sağlamak için babasıyla beraber pazarcılık yapıyor. Çocuk yaşlardan itibaren spora büyük emek verdiğini dile getiren Oğuzhan, wushuyu bıraktığı için çok üzgün. Genç sporcu yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

“2013 yılından bu yana profesyonel olarak wushu taolu sporunu yapıyorum. Arkadaşlarım oyun oynarken ben spor yapıyordum. Defalarca birinciliklerim oldu fakat çok haksızlığa uğradım. 2018’deki şampiyonada rakiplerimden biri Abdurrahman Akyüz’ün kaynının oğlu yani Fatma Akyüz’ün yeğeni Dursun Ali Çapoğlu’ydu. Toplamda dört kişi yarışıyorduk. Halıya çıktığımda herkes beni hayranlıkla izledi. Diğer platform hakemleri de kendi yarışmacısını değil, beni seyrediyordu.”

Oğuzhan Kerenciler, “Bu dalda Fatma Akyüz’ün yeğenini birinci yaptılar” dedi ve ekledi:

“Ben de üçüncü oldum. Sıra ikinci form olan dao formuna geldi. Babama çıkmak istemediğimi söyledim. O ise, ‘Çık kılıcı kır’ dedi. Yine herkes hayretler içerisinde beni seyretti. Benden önce yarışan Akyüz’ün yeğeni de halasıyla beraber oturarak beni seyretti. Fatma Akyüz beni ve yeğenini birinci yaptı. İkimiz de birincilik kürsüsüne çıktık. Hiç araştırmadık fakat belki de beni resmi evraklarda üçüncü bile yazmış olabilirler.”

''Çok emek verdim''

Oğuzhan emeğinin karşılığını alamadığı görüşünde. Akyüzler hakkında soruşturma açılmadığı için ise tepkili. Genç sporcu tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Gerçekten ben çok çalıştım. Okulumu bile doğru dürüst okuyamadım. Günde 5 saat antrenman yapıyordum. Ders çalışmaya çok vaktim kalmıyordu. Okula gittiğimde bazen sınıfta derste uyuduğum oluyordu. Annemle babamın tek bir amacı vardı. Benim Avrupa ve dünya şampiyonasında dereceler elde etmem. Ama yaşadığımız haksızlıklar nedeniyle artık pes ettik ve yarışmalara katılmama kararı aldık. Çünkü bu haksızca yönetilen sistemde anladık ki çalışmalarımızın, başarımızın ya da emeğimizin bir önemi yok. Onlar kendi bildiklerine puan verip şampiyon yapıyorlar. Bizler de onların birinci olmasına yardımcı olan oyuncaklarız.”

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