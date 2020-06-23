Wushu Federasyonu'ndan açıklama: Sizin derdiniz başörtüsü, biz başörtülü insanı dünya şampiyonu yaptık ve dünya karşımıza geçti

Türkiye Wushu Federasyonu (TWF) Başkanvekili Abdurrahman Akyüz’ün kızı Elif Akyüz aynı turnuvaya hem hakem hem de sporcu olarak katıldı. Akyüz, annesinin ve kendisinin de dahil olduğu hakemlerin değerlendirmesiyle şampiyon oldu. Türkiye Wushu Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Sizin derdiniz başörtüsü, biz başörtülü insanı dünya şampiyonu yaptık ve dünya karşımıza geçti" ifadesi kullanıldı.

Wushu Kung Fu'nun bir 'aile sporu' olduğunu belirtilen açıklamada, "Wushu Kung Fu bir aile sporudur. Bir çok aile, Wushu Kung Fu sporunda, gerek sporcu, gerekse antrenör, hakem ve idareci olarak topyekûn aktif yer almaktadır. Wushu Kung Fu sporunda ülkemizi dünya şampiyonalarında ilk temsil eden en eski sporcu olan Abdurrahman Akyüz’ün ailesi olarak Akyüz ailesi bu ailelerden bir tanesidir. Fedakârlıklarıyla, cefakârlıklarıyla, üstün hizmetleri ve başarılarıyla Wushu Kung Fu sporunda, Türk ve Dünya sporunda Akyüz ailesi, dünya çapında öncü, örnek bir ailedir" denildi.

"Amaçları meşru seçilmiş iktidarları gayri meşru yöntemlerle devirmek"

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Türkiye’de ve dünyada belli bir güruhun, örgütlü olarak, kendilerine meslek edindikleri yalan, iftira, yapıştırma, karalama, yalanları birbirine yapıştırıp yalan kurguları ve senaryoları üretme son zamanların modası, alışkanlığı halini almış ve bir sektör olarak karşımızdadır. Bu pervasız örgütler bir menfaat yumağı olarak ta holdingleşmişlerdir.



Gasp, şantaj, zimmet, dolandırıcılıktan sicili bulunan daha da vahimi aynı zamanda vatan satan, hain örgütün gönüllü militanı bu müptezeller, çeşitli farklı, siyasi, içtimai cenahların muzurlukta birleştikleri global bir çetedirler. Amaçları meşru seçilmiş iktidarları gayrimeşru yöntemlerle, darbelerle devirip, kendi menfaat imparatorluklarını Dünya Siyonizm’iyle işbirliği yaparak kurmaktır.

Federasyonumuz ve tarafımızca bu seviyesiz kişiler muhatap alınmayarak, çok arzuladıkları adam yerine konulup, meşruiyet kazanmalarına fırsat verilmemiştir. Federasyon başkanı olarak bu yazıyı kaleme almam, zihinleri bulandırılmaya çalışılan, konulara vakıf olmayan milletimizin değerli fertlerinin bilmedikleri gerçekleri kendilerine en doğrusuyla göstermek amaçlıdır.

"Sizin derdiniz başörtüsü!"

Sizin maksadınızı ve amacınızı biliyoruz. Derdiniz başörtüsü! Biz başörtülü insanı dünya şampiyonu yaptık ve dünya karşımıza geçti. Bizi müsabakalarına almadılar. Fakat kızlarımız başörtüsündeki dik duruşu ve yaptığı spordaki üstünlüğü ile hepsinin ağzını açık bırakmıştır.



Dünya şampiyonluğuna da Türkiye Şampiyonluğuna da yakışan, insanlığa yakışan kızlarımızdır. Ülkemizin ve milletimizin gururları dünya yıldızları sporcularımız, ayrıca, üstün vasıflı saygın Federasyon idarecilerimiz, Federasyon birimlerimiz ve Federasyon Faaliyetlerimize karşı, örgütlü bir şekilde yalanlarla, algılarla yapılan haksız, çirkin saldırılar yapanların yanına kar kalmayacaktır. Bu böyle biline, kamuoyuna duyururuz."

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