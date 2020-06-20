Wushu Federasyonu Başkanvekili Akyüz, seçimlerde Binali Yıldırım'ın propagandasını yapmış

Son günlerde usulsüzlüklerle gündem gelen Wushu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri döneminde AKP’nin adayı Binali Yıldırım’a destek vermiş.

Bir dönem Necmettin Erbakan’ın da yakın koruması olan Wushu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz'ün kızı Elif Akyüz'ün sporcu olarak katıldığı turnuvada kendisinin ve annesinin yer aldığı hakem heyeti kararıyla şampiyon olduğunun açığa çıkmasının ardından bu kez de Akyüz’ün önderliğindeki federasyonun İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri döneminde AKP’nin adayı Binali Yıldırım’a destek verdiği anlaşıldı.

BirGün'den yer alan Eren Tutel'in haberine göre Akyüz, federasyonun geçen sene İstanbul Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen iftar programında Binali Yıldırım’ın seçilmesi için çalışma içinde olduklarını söylemişti. Abdurrahman Akyüz açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Biz bu adamı mı belediye başkanı yapacağız? Yoksa nereden geldiği belli olmayan adamı mı belediye başkanı yapacağız? Çalışmamız gerekiyor. Milleti uyandırmamız gerekiyor. Biz büyük bir camiayız. Bu seçimin kaderini siz wushucular değiştirebilirsiniz. Buna inanıyorum. 500 bin kişiye tesir edebileceğimiz bir gücümüz var. Allah’ın izniyle de buna inanıyorum.”

Konuşmasının devamında Yıldırım’ın propagandasını yapmaya devam eden Akyüz, “Binali Yıldırım’ın 26 projesi var, bunlar da hepimizi yakından ilgilendiren önemli maddeler var; vatandaşlarımızın İGDAŞ VE İSKİ’ye çeşitli sebeplerden dolayı ödeyemediği 1.5 milyar TL ana para, 500 milyon TL’ si de faiz olmak üzere yaklaşık 2 milyar TL borcu var. Bu kurumlara borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlardan gecikme zammı ve cezası alınmayacak. Yani 500 milyon TL’yi silinmiş olacak” diye konuşmuştu.

Yıldırım’ın amatör branşlara da destek vereceğini iddia eden Akyüz sözlerini şöyle tamamlamıştı: “İstanbul’da bulunan 935 amatör spor kulübünün her birine ortalama 100 bin TL’lik malzeme ve ulaşım desteğinde bulunulacak. Canla başla çalışmamız lazım. Bu adam dediğini yapar. Binali Bey’in yapacağına inanıyorum.”