Wushu Federasyonu Başkanı'nın eşi Fatma Akyüz, aynı turnuvada hem hakemlik yaptı, hem yarıştı; kategorisindeki tek sporcu olarak şampiyon ilan edildi!

Türkiye Wushu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz’ün eşi Fatma Akyüz, hakem olarak görevlendirildiği Türkiye Tai Chi Şampiyonası’na veteran kadın kategorisinde katılan tek sporcu oldu ve şampiyon ilan edildi.

Federasyon hakkındaki iddialar için "Sizin derdiniz başörtüsü, biz başörtülü insanı dünya şampiyonu yaptık ve dünya karşımıza geçti" açıklamasında bulunan Türkiye Wushu Federasyonu’nun (TWF) skandallarına bir yenisi daha eklendi.

BirGün Gazetesi'nin haberine göre; TWF Başkanvekili Abdurrahman Akyüz’ün eşi ve aynı zamanda Ulusal Takım antrenörü olan Fatma Akyüz, 21-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Tai Chi Şampiyonası’na veteran kadın kategorisinde katılan tek sporcu oldu ve şampiyon ilan edildi. Fatma Akyüz’ün, turnuvada hakem olarak görevlendirildiği de öğrenildi.

Talimata göre yasak

TWF’nin belirlediği talimatlar, Fatma Akyüz’ün turnuvalara sporcu olarak katılmasını yasaklıyor.

Federasyonun hakem talimatının yedinci maddesinin ‘e’ bendinde şu ifadeler yer alıyor: "Kendi branşında spor kulüplerinde faal antrenör olmamak, Aktif sporculuk dönemini bitirmiş olmak, kesinlikle sporcu çalıştırıcı durumunda olamamak."

Fatma Akyüz’ün aynı turnuvaya hem hakem hem de sporcu olarak katılmasının yanı sıra ulusal takım antrenörü olması, pek çok kuralı birden ihlal ettiğini gösteriyor.

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