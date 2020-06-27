Wushu Federasyonu şampiyondan para alıp milli sporcu belgesini vermemiş

Türkiye Wushu Federasyonu’nun (TWF) usulsüzlükleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Şu an başka bir branşta Avrupa şampiyonlukları olan başarılı sporcunun, 2016’da wushunun sanda disiplininde uluslararası seviyede şampiyonluk kazanmasına ve federasyona 500 lira yatırmasına rağmen milli sporcu belgesi alamadığı ortaya çıktı.

BirGün'den Eren Tutel'e konuşan sporcu yaşadığı sıkıntıları anlattı. Yaşadığı haksızlıklar nedeniyle akrif olarak wushu yapmadığını belirten sporcunun daha sonra yöneldiği branşta üç Avrupa şampiyonluğu bulunuyor. Sporcu, federasyonun kurduğu baskı ve abisinin aktif olarak sporda yer alması nedeniyle ismini vermeyi tercih etmiyor.

Sporcunun hikâyesi 2016’da başlıyor. Wushunun sanda disiplininde mücadele veren atlet, 2016’da 20-25 Aralık tarihlerinde Kayseri’de düzenlenen Balkan Şampiyonası’na federasyonun daveti üzerine katılıyor. TWF, sporcuyu kendisi davet etmesine rağmen, yol ve kaldığı otelin ücretini sporcuya ödetiyor. Başarılı isim, turnuvada sandada 60 kiloda şampiyonluğa ulaşıyor.

"Turnuva iptal oldu, belge yok"

O dönem üniversiteye hazırlanan sporcu, aynı zamanda dershaneye de gidiyor. Kazandığı başarının ardından milli sporcu olmanın verdiği avantajı kullanarak üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) bölümüne girebileceğini düşünen sporcu, dershaneyi bırakıyor ve federasyondan milli sporcu belgesini talep ediyor. Federasyon, belge için başarılı isimden 500 liralık ücret talep ediyor. İstenen parayı federasyonun hesabına yatıran sporcuya olumsuz yanıt geliyor. Federasyon, sporcunun birinciliğe ulaştığı turnuvanın iptal olduğunu ve kendisine milli sporcu belgesi veremeyeceklerini iletiyor. Federasyon, sporcunun yatırdığı parayı da iade etmiyor.

"Bakanlık cevap bile vermedi"

yaşadığı durumu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bildiren sporcuya, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na dilekçe yazması söyleniyor. Şikâyet dilekçesini bakanlığa ileten sporcuya aradan dört yıl geçmesine rağmen yanıt verilmiş değil. Başarılı sporcu kendisi gibi birçok sporcunun, TWF tarafından mağdur edildiğine dikkat çekiyor ve ekliyor: “Birçok insanı mağdur ettiler hâlâ nasıl görevlerine devam ediyorlar buna anlam vermekte zorlanıyorum.”