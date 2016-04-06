WhatsApp’ta gizli mesajlaşma dönemi

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni şifreleme sistemiyle, yazılı mesajlara ek olarak, paylaşılan fotoğrafların, videoların, grup konuşmalarının ve sesli mesajların da güvenliğini sağlıyor.

CNN Türk’ün haberine göre, Facebook şirketinin sahip olduğu uygulama 2014 yılında, “uçtan uca” şifreleme sistemini Android telefonlarda uygulamaya başlamıştı. O dönemden beri geliştirilen uygulama, Android ve Apple telefonlar üzerinden de bu servis sağlamaya başladı.

Uzmanlar, çok fazla tartışılan bu yeni şifreleme sisteminin, suçluların da eylemlerini örtbas etmek için kullanabileceğini de söylese de, Sovyet Birliği döneminde büyüyen WhatsApp kurucularından Jan Koum, tüketicilerin bu yeni şifreleme sistemini, hackerlara ve kimlik hırsızlarına, ve “haydut devlet”e karşı kullanabileceğini söylüyor.