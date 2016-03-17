WhatsApp'ta sesli sohbet de şifrelenecek

Yaklaşık 1 milyar kullanıcısı bulunan WhatsApp kullanıcı gizliliği ile ilgili önemli bir açıklamada bulunarak sesli sohbetlerin şifreleneceğini duyurdu. WhatsApp bu uygulama ile kullanıcı gizliliğini daha çok ön planda tutmak istediğini de belirtti.

NTV'de yer alan habere göre, firma ayrıca genel olarak güvenlik alanındaki kapasitelerine daha fazla önem vermeye başlamayı da planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde New York Times'ta yer alan iddiada ABD'li yetkililer iPhone'dan sonra gözünü WhatsApp'a dikti. Habere göre, ABD yargısı mesajlaşma uygulamasından güvenlik birimlerinin WhatsApp'taki şifrelenmiş mesajlara ulaşmasına imkan verecek bir yol bulmasını talep etti.

WhatsApp'ın bu duyurusu söz konusu talebe karşı verilmiş bir adım olarak değerlendiriliyor.