Whatsapp'ın kamera arayüzü değişti

WhatsApp kamera arayüzü değişiyor. Yeni kamera arayüzü ilk olarak Android kullanıcılarıyla buluşmaya başladı.

WhatsApp son dönemdeki radikal yeniliklere bir yenisini daha eklemek üzere. Şirket, popüler mesajlaşma uygulaması için kamera arayüzünü yenileyen güncellemeyi dağıtıma sundu.

İlk olarak Beta sürecine dahil olan Android kullanıcıları için yayınlanan güncelleme, WhatsApp kamera arayüzünü daha modern bir yapıya bürüyor. Materyal Tasarım ile uyumluluk gösteren yeni kamera arayüzünde fotoğraf çekme butonu artık beyaz renkte.

Butonun sağ ve solunda yer alan LED flaş ve kamera değiştirme butonu da yine değişimden nasibini alıyor.

Fotoğraf çekimi sonrası eklenen not bölümü ise en alta çekilmiş.

Shiftdelete'in haberine göre eski sürümde video kayıt esnasında çekim süresi sağ üst köşede yer alırken, yeni arayüzde çekim süresi tam ortaya alınıyor. Yine galeriden fotoğraf ve video gönderim ekranında da ufak çaplı değişim göze çarpıyor.

Kamera arayüzünü değiştiren güncellemenin önümüzdeki günlerde Android kullanıcıları için dağıtıma sunulması bekleniyor.