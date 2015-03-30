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Bilim / Teknoloji

Whatsapp'a sesli arama özelliği haftaya geliyor

Android telefonların bir kısmında aktif hale gelen sesli arama özelliği, iPhone'lar için de önümüzdeki günlere kullanılabilir hale gelecek

30 Mart 2015 19:09

WhatsApp'ın Android'de belirli sayıda kullanıcıya sunduğu sesli arama özelliği ilerleyen günlerde iOS platformuna da geliyor, yani iPhone'lara!

WhatsApp'ın beklenen sesli arama yapma özelliğinin iOS'a önümüzdeki haftala geleceği resmiyete kavuştu.

Facebook'un F8 geliştirici konferansında Instagram ortak kurucusu Mike Krieger ve Facebook Messenger'ın başkanı David Marcus ile bir panelde konuşan WhatsApp ortak kurucusu Brian Acton, sesli arama işlevini Android'e sunmaya başlamadan önce geçtiğimiz tüm seneyi bu işlevi sorunlarından arındırmak için çalışarak geçirdiklerini söyledi. Sesli arama işlevi, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz ayın başlarında bazı Android kullanıcıları için etkin hale getirilmişti.

Bugüne kadar iOS'a sunulmayan işlev, Acton'un yaptığı açıklamaya göre önümüzdeki haftalarda iPhone'a gelecek. iOS'ta işlevin ekran görüntüleri daha önce ortaya çıkmıştı, ancak ne zaman kullanıma açılacağı konusunda herhangi bir bilgi yoktu.

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