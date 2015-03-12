Whatsapp 1 milyarı devirdi

Popüler sohbet uygulaması Whatsapp Android platformunda 1 milyar indirme rakamını geride bırakmayı başardı.

Geçtiğimiz haftalarda bir diğer popüler mesajlaşma uygulaması BBM'in 100 milyon indirme rakamına ulaştığı Google Play Store'da yeni bir rekor daha var. Whatsappyayınlandığı günden bu yana 1 milyar indirme rakamına ulaştı.

Açıklanan rakamlara göre WhatsApp, Google Play’den 1 milyardan fazla indirildi. Şu an aktif 700 milyon aylık kullanıcısı olan WhatsApp, 2015 yılının sonuna doğru bu rakamı 1 milyara çıkartmak istiyordu.