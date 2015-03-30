T24 LogoT24 Logo
Gündem

SMS yerini Whatsapp, Facebook ve Twitter’a bıraktı

SMS'lerin yerini gündelik hayatta yerini Facebook'ta paylaşılan bir iletiye, elektronik postaya, 'tweet' ya da 'Whatsapp' mesajı aldı

30 Mart 2015 00:16

En yaygın iletişim yöntemlerinden biri olan kısa mesaj (SMS), cazibesini yitirmeye başladı. SMS'in yerini Whatsapp, Facebook, Twitter, Viber gibi internet tabanlı uygulamalar aldı.

Cep telefonlarından gönderilen kısa mesaj (SMS) sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 30 azalarak 124,3 milyara geriledi.

En yaygın iletişim yöntemlerinden biri olan SMS, cazibesini yitirmeye başladı. Giderek yaygınlaşan "Whatsapp", "Facebook", "Twitter", "Viber" gibi internet tabanlı mesajlaşma uygulamaları, kısa mesaj (SMS) sayılarını düşürdü. İnternet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının yaygınlaşması ve akıllı telefonlarla birlikte SMS'ler, gündelik hayatta yerini Facebook'ta paylaşılan bir iletiye, elektronik postaya, "tweet" ya da "Whatsapp" mesajına bıraktı.

2008 yılında 77 milyar 837 milyon olan SMS sayısı, 2013 sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 128'lik artışla 177,6 milyara yükseldi. Geçen yılın başından itibaren ise SMS sayılarının, düşmeye başladığı görüldü. 2014'ün birinci çeyreğinde 34 milyar 452 milyon olanSMS sayısı, ikinci çeyrekte 31 milyar 979 milyona, üçüncü çeyrekte 30 milyar 738 milyona, dördüncü çeyrekte ise 27 milyar 153 milyona kadar geriledi. Böylece kısa mesaj sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 30 azalarak 124 milyar 322 milyona düştü.

ETİKETLER

smswhatsapptwittertweetfacebookviberhaber

İlgili Haberler

Whatsapp 1 milyarı devirdi

WhatsApp'ın şu an aktif 700 milyon aylık kullanıcısı bulunuyor

Whatsapp'ta sesli arama özelliği nasıl aktif hale getirilir?

Whatsapp'a sesli arama özelliği geldi ama pek çok kullanıcı özelliği nasıl aktive edeceğini çözemedi

Facebook, Youtube'a rakip oluyor

Sosyal medya devi Facebook'taki videolar artık yayıncılarına para kazandıracak.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24