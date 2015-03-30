SMS yerini Whatsapp, Facebook ve Twitter’a bıraktı

En yaygın iletişim yöntemlerinden biri olan kısa mesaj (SMS), cazibesini yitirmeye başladı. SMS'in yerini Whatsapp, Facebook, Twitter, Viber gibi internet tabanlı uygulamalar aldı.

Cep telefonlarından gönderilen kısa mesaj (SMS) sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 30 azalarak 124,3 milyara geriledi.

En yaygın iletişim yöntemlerinden biri olan SMS, cazibesini yitirmeye başladı. Giderek yaygınlaşan "Whatsapp", "Facebook", "Twitter", "Viber" gibi internet tabanlı mesajlaşma uygulamaları, kısa mesaj (SMS) sayılarını düşürdü. İnternet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının yaygınlaşması ve akıllı telefonlarla birlikte SMS'ler, gündelik hayatta yerini Facebook'ta paylaşılan bir iletiye, elektronik postaya, "tweet" ya da "Whatsapp" mesajına bıraktı.

2008 yılında 77 milyar 837 milyon olan SMS sayısı, 2013 sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 128'lik artışla 177,6 milyara yükseldi. Geçen yılın başından itibaren ise SMS sayılarının, düşmeye başladığı görüldü. 2014'ün birinci çeyreğinde 34 milyar 452 milyon olanSMS sayısı, ikinci çeyrekte 31 milyar 979 milyona, üçüncü çeyrekte 30 milyar 738 milyona, dördüncü çeyrekte ise 27 milyar 153 milyona kadar geriledi. Böylece kısa mesaj sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 30 azalarak 124 milyar 322 milyona düştü.