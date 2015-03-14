T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Whatsapp'ta sesli arama özelliği nasıl aktif hale getirilir?

Whatsapp'a sesli arama özelliği geldi ama pek çok kullanıcı özelliği nasıl aktive edeceğini çözemedi

14 Mart 2015 19:20

Uzun zamandır beklenilen WhatsApp sesli arama özelliği sonunda kullanıcılara sunuldu. Ama nasıl aktif hale getirileceği anlaşılamadı. İşte çözümü...

Öncelikle Android işletim sistemli telefonlarda kullanılacak olan WhatsApp sesli arama yakın zamanda İOS için de çıkacak. WhatsApp'ın sesli arama özelliğini kullanabilmek için yapmanız gereken ufak bir işlem var. İşte WhatsApp sesli arama özelliğini aktif hale getirmenin yolu.

WhatsApp sesli arama özelliğinden yararlanmak ve güncelleme için aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz.

 

Whatsapp sesli arama özelliği nasıl aktif hale getiriliyor?

 

Hürriyet'te yer alan habere göre, WhatsApp'ın internet üzerinden ücretsiz olarak kullanılabilecek bu yeni özelliğini akıllı telefonlarında kullanmak isteyen kullanıcıların yapması gereken işlem oldukça basit. Mobil cihazlarından WhatsApp'ın resmi internet sayfasına giren kullanıcılar buradaki download (indir) butonuna basarak yeni versiyonu cihazlarına yükleyebiliyor.

Yeni özelliğin iOS ve BlackBerry gibi platformlara ne zaman geleceği hakkında ise şu an için resmi bir açıklama bulunmuyor.

ETİKETLER

whatsappsesli arama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24