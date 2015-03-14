Whatsapp'ta sesli arama özelliği nasıl aktif hale getirilir?

Uzun zamandır beklenilen WhatsApp sesli arama özelliği sonunda kullanıcılara sunuldu. Ama nasıl aktif hale getirileceği anlaşılamadı. İşte çözümü...

Öncelikle Android işletim sistemli telefonlarda kullanılacak olan WhatsApp sesli arama yakın zamanda İOS için de çıkacak. WhatsApp'ın sesli arama özelliğini kullanabilmek için yapmanız gereken ufak bir işlem var. İşte WhatsApp sesli arama özelliğini aktif hale getirmenin yolu.

WhatsApp sesli arama özelliğinden yararlanmak ve güncelleme için aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz.

Whatsapp sesli arama özelliği nasıl aktif hale getiriliyor?

Hürriyet'te yer alan habere göre, WhatsApp'ın internet üzerinden ücretsiz olarak kullanılabilecek bu yeni özelliğini akıllı telefonlarında kullanmak isteyen kullanıcıların yapması gereken işlem oldukça basit. Mobil cihazlarından WhatsApp'ın resmi internet sayfasına giren kullanıcılar buradaki download (indir) butonuna basarak yeni versiyonu cihazlarına yükleyebiliyor.

Yeni özelliğin iOS ve BlackBerry gibi platformlara ne zaman geleceği hakkında ise şu an için resmi bir açıklama bulunmuyor.