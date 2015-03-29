Facebook, Youtube'a rakip oluyor

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, teknoloji devi Google’ın başarılı video paylaşım platformu YouTube’a rakip olmaya hazırlanıyor. Günde 3 milyardan fazla video izlenen Facebook, YouTube’un pazar payına göz dikti. Reklam gösterme konusuna son yıllarda ağırlık veren sosyal medya devi, artık videoları paylaşabilme imkanı sunacak. Bu sayede Facebook’tan para kazanmanın yolu da açılmış olacak.

Reklam gösterimine son yıllarda oldukça ağırlık veren sosyal medya devi Facebook, artık paylaşılan videolardan para kazanabilme imkanı sunuyor. Önceden sadece kendi platformunda paylaşıma izin veren Facebook, artık 'embed kodu' üzerinden de paylaşıma olanak sunacak. Radikal’de yer alan habere göre, kısa zaman sonra aktif olacak güncellemeyle, Facebook'a yüklenen videolar "Embed" kodu üzerinden belirlenen diğer internet siteleri üzerine de kolayca eklenebilecek. Önümüzdeki dönemde paylaşılan videolarda reklam gösterme ve buna bedel olarakta yayıncılara para kazandıracağı söylenen Facebook bu konuda rakipleri Google ve YouTube'u zor durumda bırakacak.